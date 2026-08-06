ダンロップ、スーパーGT GT300クラスの公式タイヤサプライヤーに…2027‐2029年の3シーズン

住友ゴムのタイヤブランド「ダンロップ」は、GTアソシエイション（GTA）が主催する国内最高峰のGTレースシリーズ「AUTOBACS SUPER GT」において、2027年から2029年までの3シーズンにわたり、GT300クラスのオフィシャルタイヤサプライヤーに選定されたと発表した。

スーパーGTは、日本を代表するモータースポーツシリーズとして高い人気を誇り、世界有数のGTレースとして知られている。

ダンロップは長年のモータースポーツ活動を通じて培ってきた技術力と開発力を活かし、GT300クラスの全車両にタイヤを供給する。

GT300クラスに参戦する全チーム・全ドライバーに対して高性能かつ高品質なタイヤを安定供給するとともに、激しいレース環境下における安全性と競技性の向上に貢献するとしている。

同社は今回の契約を「ダンロップブランドにとって国内最高峰GTレースにおける新たなマイルストーン」と位置づけている。

モータースポーツで培われる先進技術やブランド価値の向上を通じて、グローバル市場におけるプレミアムタイヤブランドとしての存在感をさらに高めていく方針だ。

なお、住友ゴム工業は2026年よりコミュニケーションブランドをダンロップに統一した。ブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」を掲げ、挑戦するすべての人々の可能性を広げる存在を目指すとしている。