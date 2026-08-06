ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ダンロップ、スーパーGT GT300クラスの公式タイヤサプライヤーに…2027‐2029年の3シーズン

ダンロップのロゴ
  • ダンロップのロゴ

住友ゴムのタイヤブランド「ダンロップ」は、GTアソシエイション（GTA）が主催する国内最高峰のGTレースシリーズ「AUTOBACS SUPER GT」において、2027年から2029年までの3シーズンにわたり、GT300クラスのオフィシャルタイヤサプライヤーに選定されたと発表した。

スーパーGTは、日本を代表するモータースポーツシリーズとして高い人気を誇り、世界有数のGTレースとして知られている。

ダンロップは長年のモータースポーツ活動を通じて培ってきた技術力と開発力を活かし、GT300クラスの全車両にタイヤを供給する。

GT300クラスに参戦する全チーム・全ドライバーに対して高性能かつ高品質なタイヤを安定供給するとともに、激しいレース環境下における安全性と競技性の向上に貢献するとしている。

同社は今回の契約を「ダンロップブランドにとって国内最高峰GTレースにおける新たなマイルストーン」と位置づけている。

モータースポーツで培われる先進技術やブランド価値の向上を通じて、グローバル市場におけるプレミアムタイヤブランドとしての存在感をさらに高めていく方針だ。

なお、住友ゴム工業は2026年よりコミュニケーションブランドをダンロップに統一した。ブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」を掲げ、挑戦するすべての人々の可能性を広げる存在を目指すとしている。

《森脇稔》

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ダンロップ

SUPER GT

住友ゴム工業

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews