6/23申込締切 次のステップを模索する中国自動車メーカーの戦略を俯瞰する

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＜ゲスト講師＞

匠新 創業者兼CEO 田中 年一 氏

匠新 創新加速事業部 ディレクター・アナリスト 朱 真明 氏

＜モデレーター＞

スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX） 鈴木 万治 氏

2026年、自動車の販売台数の頭打ち、一部の中国EV企業の急成長から失速への変化など、ここ数年にわたり、急速に成長してきた中国の自動車市場、NEV車市場が大きな転換点を迎えている。そのような中で、国営系のOEM、民間系のOEM、そして新興系のスタートアップは、変化に対応するための行動を起こし始めている。

北京モーターショーなどの展示会では見えない、日々の現地の情報からみえてくる各社の戦略的な取り組みを、現地ならではのファクトを元に包括的にまとめることで、さまざまなものが見えてくる。今回、現地情報に詳しく、自動車業界以外の動向にも詳しい匠新のお二方に、現地の生の声を共有いただく。

対談では、各社の戦略と直近の動向からみえてくる、次の動向について議論する。

1．直近の中国自動車市場の変化

2．北京モーターショーでみえていたこと

3．日々の動向からわかる各社戦略

4．全体視点でみてわかること

5．質疑応答・対談



インタビュー

プロフィール

田中 年一 氏

匠新 創業者兼CEO

日中でのスタートアップおよびイノベーション共創を推進するアクセラレーター「ジャンシン(匠新)」の創業者。2015年に上海でジャンシンを立ち上げ、2018年には深センと東京にも拠点を設立。

2013年の独立以前はデロイトトーマツ東京/上海にてM&Aや投資コンサル、ベンチャー支援、IPO支援、上場企業監査等の業務に従事。新卒ではHewlett Packardでエンジニア職に就き、ITのバックグランドも有する。上海に多大なる貢献をしたと評価される外国人に対して表彰される賞「白玉蘭紀念奨」を2019年に受賞。東京大学工学部航空宇宙工学科卒、米国公認会計士、中国公認会計士科目合格（会計、税務）、中国ファンド従事者資格合格。

朱 真明 氏

匠新 創新加速事業部 ディレクター・アナリスト

日中でのスタートアップおよびイノベーション連携を推進するアクセラレーター「ジャンシン（匠新）」でアナリストチームリーダーを担当。中国国内のイノベーション動向を業界トレンドからベンチャー投資、スタートアップ、中国大手IT企業4強のBATH（バイドゥ、アリババ、テンセント、ファーウェイ）などの最新動向の調査・分析をする。調査に加えて、次のステップとなる企業マッチングからPoC実施、そして戦略提携まで支援実績を持つ。日本生まれ日本育ちの中国人で、上海理工大学材料工学科本科卒。2017年に匠新へ入社。

鈴木 万治 氏

スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX）

1986年（昭和61年）名大院工修了、日本電装（現デンソー）入社。宇宙機器開発やモデルベース開発など全社プロジェクトを担当。2017年から20年まで米シリコンバレーに駐在し、18年からは中国子会社のイノベーション部門トップも兼務。数週間ごとに米中を行き来する生活を送った。21年にスズキマンジ事務所 （manji@manji3.com）を開業。

本セミナーにおける発言は個人の見解であり、所属する会社とは一切関係ありません。

主催：株式会社イード

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。

・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。

・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。

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