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メルセデスベンツ『GLC』新型、中国専用のロングホイールベース発表…北京モーターショー2026

・メルセデスベンツが中国専用の電動SUV「GLC L」を発表。ホイールベースは標準モデルより55mm長い3027mmで、6人乗りを初設定。

・Sクラス譲りのエアサスペンションや後輪操舵（操舵角4.5度）を搭載し、中国向けに専用チューニングを実施。

・AI大規模モデルを活用した仮想アシスタント「リトルベンツ」を搭載し、中国語・英語のほか広東語や四川方言にも対応。

メルセデスベンツ GLC L
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メルセデスベンツは、北京モーターショー2026において、中国市場専用の新型電動SUV『GLC L（ロングホイールベース）』を発表した。

【画像】メルセデスベンツ GLC L

メルセデスベンツ GLC Lメルセデスベンツ GLC L

『GLC』として初の完全電動モデルとなる新型は、グローバルモデルの標準ホイールベースモデルの技術・機能を継承しつつ、中国の顧客向けに拡張されたデザインを採用している。

ボディサイズは全長4933mm、全幅1902mm、全高1710mm。ホイールベースは3027mmで、標準モデルより55mm長い。

メルセデスベンツ GLC Lメルセデスベンツ GLC L

2列目には2つのキャプテンシートを選択できるほか、今回初めて6人乗り仕様も設定された。

シャシーには、『Sクラス』でおなじみのエアサスペンション「エアマティック」と、操舵角4.5度のリアアクスルステアリングを装備。足回りは中国の顧客向けに専用チューニングが施され、中国専用の油圧ブッシングや市場固有のNVH（騒音・振動・ハーシュネス）最適化が加えられている。

メルセデスベンツ GLC Lメルセデスベンツ GLC L

中国向けの独自インテリジェント機能として、ナビゲーション支援走行システム内にETC（電子料金収受）の認識・選択機能を統合し、中国の高速道路ETCシステムとの互換性を確保した。

ヒューマン・ビークル・インタラクションの分野では、中国チームが主導・開発した仮想アシスタント「リトルベンツ」を搭載。AIの大規模モデルと高度な擬人化音声技術を基盤とし、中国語・英語に加え、広東語や四川方言を含む方言にも対応する。

安全性については、5人乗りおよび6人乗りを含む230回以上の実車衝突試験を実施。このうち少なくとも80回は中国国内で行われた。耐久試験では世界各地の実路で約500万kmを走行し、うち中国国内では約110万kmを走破している。

《森脇稔》

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