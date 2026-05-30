電動アシスト自転車「ENERSYS compact」がモデルチェンジ、航続最大80km…13万5300円

あさひは、電動アシスト自転車「ENERSYS compact（エナシス コンパクト）」をモデルチェンジし、日本国内で順次販売を開始した。

【画像】電動アシスト自転車「ENERSYS compact」

販売は、サイクルベースあさひおよびあさひブランド取り扱い販売店、あさひネット通販サイトで行う。なお一部店舗では取り寄せとなる場合がある。

ENERSYS compactは、20インチの小径ホイールを採用したコンパクトな車体が特徴だ。小径ホイールにより軽量でコンパクトに設計し、小回りの良さや、駐輪スペースが限られた都市部での屋内保管のしやすさをうたう。エレベーターへの積み込み時にも場所をとりにくいとしている。

電動アシスト自転車「ENERSYS compact」

また、独自のフレーム設計により、コンパクトながら窮屈さを感じさせない乗り心地を目指した。さらに、アシストのカギとなるドライブユニットを見直し、従来品に比べてアシスト比が10%向上した。軽く、滑らかに走り出せ、坂道やストップ＆ゴーの多い街中での移動を支える。

販売価格は13万5300円（税込）。カラーはマットブラウン、マットネイビー、マットマスタード、マットカーキ、マットチャコール。フレームはアルミ製で、適応身長は150cm～。変速は内装3段変速で、バッテリー容量は14Ah相当（36V×9.8Ah）とする。

電動アシスト自転車「ENERSYS compact」

最長走行距離は、エコモード約80km、標準モード約60km、パワーモード約50km（一充電当たり）。充電時間は5～6時間で、充電器消費電力は約100W。重量は21.5kgだ。

あさひは今後も商品開発や新サービスの展開を通じて、持続可能な社会の実現に貢献するとしている。