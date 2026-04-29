ホーム モーターサイクル 新型車 記事

BMXタイプの電動アシスト自転車「GLISSE」、型式認定取得…販売店展開を拡大へ

WOの電動アシスト自転車「GLISSE」
  • WOの電動アシスト自転車「GLISSE」
  • WOの電動アシスト自転車「GLISSE」
  • WOの電動アシスト自転車「GLISSE」
  • WOの電動アシスト自転車「GLISSE」
  • WOの電動アシスト自転車「GLISSE」
  • WOの電動アシスト自転車「GLISSE」
  • WOの電動アシスト自転車「GLISSE」

東京・中目黒に旗艦店を構える電動モビリティブランド「WO」は、BMXタイプの電動アシストモビリティ『GLISSE』が型式認定を取得したと発表した。税込価格は17万6000円。

【画像】BMXタイプの電動アシスト自転車「GLISSE」

型式認定制度は、アシスト比率、制動性能、安全基準、機能面などを厳格に試験し、基準に適合した車両のみが取得できる制度だ。

WOは、GLISSEを道路交通法令に基づく基準に適合した電動アシスト自転車として、公的に認められたモデルだとしている。デザイン性に加え、安全性と信頼性を重視する姿勢も示した。

WOの電動アシスト自転車「GLISSE」WOの電動アシスト自転車「GLISSE」

GLISSEは、ミニマルなデザインと快適な走行性能、日常のライフスタイルに寄り添う機能性を掲げるフラッグシップモデル。通勤・通学・買い物・週末の移動など幅広い用途に対応する。

また、WOはこれまで都市型電動BMXの「デザイン性」と「走行性」を融合した展開を進めてきた。購入前に試乗したい、修理できる場所が近くに欲しいという声が寄せられていたことを踏まえ、アベントゥーライフ社との業務提携により、全国7都市でユーザー体験とアフターサポート環境を強化するとしている。

WOは、型式認定取得を機に販売店展開の拡大、試乗機会の強化、法人導入提案などを進め、都市型e-BIKE市場でのブランド成長を目指す、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

eバイク・電動アシスト自転車

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES