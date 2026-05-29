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三輪電動バイク『EVデリバリー』がマイナーチェンジ、全長10cm延長で走行安定性を強化…59万9500円から

・EVデリバリーは全長を10cm延長し、積載時の安定性を高めた

・ウィンカー音を追加し、消し忘れなどのヒューマンエラーを低減する

・訪問介護・訪問看護などにも需要が広がり、ランニングコストは約6分の1

ブレイズ『EVデリバリー』改良新型
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ブレイズは5月29日、ラストワンマイル配送などで使われる三輪電動バイク「EV DELIVERY（EVデリバリー）」のマイナーチェンジを実施し、安全性・安定性・操作性を高めたと発表した。

【画像】ブレイズ『EVデリバリー』改良新型

ブレイズ『EVデリバリー』改良新型ブレイズ『EVデリバリー』改良新型

主な改良点として、車体セパレート部分を延長し、全長を10cm拡張した。重量物を積載した際のふらつきを抑え、「積んでもブレない」安定した走行性能を目指す。

また、さらに、ハンドル操作系を刷新した。ウィンカースイッチの構造を見直し、操作性と耐久性を強化したほか、ハザードスイッチを新設し、日常的な操作をより直感的にした。

ブレイズ『EVデリバリー』改良新型ブレイズ『EVデリバリー』改良新型

さらに、走行中のウィンカー消し忘れを防ぐため、ウィンカー音を追加した。視覚に加えて聴覚でも作動状態を把握できることで、ヒューマンエラーの低減につなげる。EVデリバリーは物流分野に加え、訪問介護・訪問看護など医療・福祉分野でも需要が拡大しているという。住宅地や狭い路地での機動性に加え、エンジン音がない点が利用者の心理的負担を軽減する。

運用面では、ガソリン車と比べてランニングコストを約6分の1に抑えられるとしている。電動のため、ガソリンやオイル価格の変動に左右されにくい運用が可能だ。

ブレイズによると、EVデリバリーは大手企業を中心に導入が広がっている。コスト削減に加え、環境負荷の低減や社会課題への対応といった観点から、電動モビリティへの関心が高まっているという。

価格は、ルーフレスタイプが59万9500円、ルーフ装着タイプが64万6800円。諸費用は別途必要としている。

《森脇稔》

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