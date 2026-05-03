電動オフロードバイク、サーロン2026年モデル発表…子どもから大人まで楽しめる3シリーズ展開

コハクジャパンは、取り扱いブランドである電動モーターサイクル「サーロン（Surron）」の2026年モデルラインナップを発表した。

【画像】サーロンの2026年モデル

サーロンシリーズは日本市場において、ストリートユースはもちろん、オフロードレースでの使用でも高い存在感を示している。コンセプトはあくまで「ファンバイク」であり、乗って楽しむことを最優先に設計されている。大人だけでなく子どもも楽しめ、親子でのライディングも可能なラインナップとなっている。

■ライトビー（Light Bee）

Light Bee（ライトビー）の2026年モデル

サーロンのファーストモデルにして、ライトウェイト電動モーターサイクルというジャンルを確立したパイオニアモデルだ。2025年にモデルチェンジを果たし、軽くて扱いやすい乗り心地はそのままに、最大出力を6KWから8KWへと向上させた。

現在はストリートカルチャーへの進出も果たし、カスタムモーターサイクル文化を形成しつつある。

ラインナップは、小型二輪車として登録可能な「ライトビーL」と、クローズドコースや私有地での走行に特化した登録不可の「ライトビーX」の2機種展開となる。

ライトビーX（クローズドコース・レース向けモデル）が71万5000円（税込）、ライトビーL（原付二種登録可能・CBS搭載モデル）が75万9000円（税込）だ。

■ウルトラビー（Ultra Bee）

Ultra Bee（ウルトラビー）の2026年モデル

2023年に初登場したサーロンのミドルレンジモデル。ライトビーよりも高出力でありながら、車両重量85Kgを実現し、発売当初から人気を集めている。

2025年には「ウルトラビーHP（ハイパワー）」が登場。最高出力をスポーツモードで最大18KW、ターボモード使用時には21KWまで引き上げ（従来比12.5KWから大幅向上）、レースシーンでも勝てるバイクとしてシリーズのフラッグシップモデルに位置づけられている。

ウルトラビーX（クローズドコース・レース向けモデル）が110万円（税込）、ウルトラビーT（軽二輪登録可能モデル）が115万5000円（税込）、ウルトラビーR（軽二輪登録可能モデル）が118万8000円（税込）だ。

■ハイパービー（Hyper Bee）

Hyper Bee（ハイパービー）の2026年モデル

2025年にサーロンとして初のユースモデルとして登場した。未来のライダー育成を目的に設計されており、車両重量はわずか39Kgながら最大5KWの出力を誇る。インチダウンホイールやローシートなどのオプションパーツも充実しており、ユースライダーの成長に合わせてマシンをセッティングすることも可能だ。

ハイパービー（クローズドコース・レース向けモデル）が49万5000円（税込）となる。