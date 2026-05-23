ホーム モーターサイクル 新型車 記事

配達業務向け電動バイク「L-noa」、航続155km・家庭用100Vで充電可能…67万円で発売

配達業務向け電動バイク「L-noa（エルノア）」
  • 配達業務向け電動バイク「L-noa（エルノア）」
  • 配達業務向け電動バイク「L-noa（エルノア）」
  • 配達業務向け電動バイク「L-noa（エルノア）」
  • 配達業務向け電動バイク「L-noa（エルノア）」
  • 配達業務向け電動バイク「L-noa（エルノア）」

三崎未来電子は、新聞配達やデリバリー業務など法人の配達現場での利用を想定した配達業務向け電動バイク「L-noa（エルノア）」を発売した。メーカー希望小売価格は67万円（税込）だ。

【画像】配達業務向け電動バイク「L-noa（エルノア）」

■原付一種の電動バイク、現場の課題に対応

近年、原付一種（ガソリン車）の新車供給停止やガソリン価格の不安定化を背景に、配達現場では使用車両の見直しが進んでいる。一方で、既存の電動バイクは航続距離や積載性の面で業務利用に十分対応できないケースがあり、「長く走れること」「荷物を積めること」「狭い道で扱いやすいこと」「早朝の住宅街でも使いやすいこと」が求められていた。

L-noaはこうした現場の課題に対応するために開発された法人向けの配達業務用電動バイクだ。車名の「L」にはLogistics（配達業務への対応）、Long ride（一日の配達を支える走行性能）、Large capacity（配達業務に配慮した積載性）の意味を重ね、「noa」には「自由」という想いを込めている。

■一充電約155km、家庭用100Vで充電可能

配達業務向け電動バイク「L-noa（エルノア）」配達業務向け電動バイク「L-noa（エルノア）」

一般的な電動バイクよりも大容量のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、一充電走行距離は約155km（予測値・30km/h定地走行テスト時の値）を実現。家庭用100Vコンセントで充電でき、0%から100%までの充電時間は約7時間だ。専用の大型充電設備が不要なため、既存の業務環境にも導入しやすい。

■静音設計と豊富な標準装備

走行時にエンジン音がなく排気ガスも発生しないため、早朝の新聞配達や住宅街でのデリバリー業務でも近隣環境に配慮した運用が可能だ。静かなウインカーや動作音に配慮したサイドスタンドなど、走行以外の動作音にも気を配っている。

停止・発進の多い配達業務に対応するため、モーターによるレスポンスのよい加速と、足で操作できるフットブレーキを採用。大容量フロントバスケット、リヤキャリア、大型LEDヘッドライト、液晶メーター、リバーススイッチ、USB電源ポート、インホイールモーターなどを標準搭載する。

■主要諸元

配達業務向け電動バイク「L-noa（エルノア）」配達業務向け電動バイク「L-noa（エルノア）」

全長×全幅×全高1940×665×1090mm、シート高は730mm、車両重量は128kg。カラーはピュアホワイト・アーバンレッド・ゴールデンイエロー・スレートグレーの4色を展開する。

■補助金・個人購入について

L-noaは補助金の利用を前提としない価格設定としており、国の補助金制度については現在案内していない。自治体独自の補助金・助成金については各自治体の最新情報を確認する必要がある。また、主な想定は法人向けだが、個人からの相談も受け付けている。

三崎未来電子は、L-noaを通じて配達現場の電動化を支援し、ラストワンマイル業務に新たな選択肢を提供していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

電動バイク（EV）

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews