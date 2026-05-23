配達業務向け電動バイク「L-noa」、航続155km・家庭用100Vで充電可能…67万円で発売

三崎未来電子は、新聞配達やデリバリー業務など法人の配達現場での利用を想定した配達業務向け電動バイク「L-noa（エルノア）」を発売した。メーカー希望小売価格は67万円（税込）だ。

【画像】配達業務向け電動バイク「L-noa（エルノア）」

■原付一種の電動バイク、現場の課題に対応

近年、原付一種（ガソリン車）の新車供給停止やガソリン価格の不安定化を背景に、配達現場では使用車両の見直しが進んでいる。一方で、既存の電動バイクは航続距離や積載性の面で業務利用に十分対応できないケースがあり、「長く走れること」「荷物を積めること」「狭い道で扱いやすいこと」「早朝の住宅街でも使いやすいこと」が求められていた。

L-noaはこうした現場の課題に対応するために開発された法人向けの配達業務用電動バイクだ。車名の「L」にはLogistics（配達業務への対応）、Long ride（一日の配達を支える走行性能）、Large capacity（配達業務に配慮した積載性）の意味を重ね、「noa」には「自由」という想いを込めている。

■一充電約155km、家庭用100Vで充電可能

配達業務向け電動バイク「L-noa（エルノア）」

一般的な電動バイクよりも大容量のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、一充電走行距離は約155km（予測値・30km/h定地走行テスト時の値）を実現。家庭用100Vコンセントで充電でき、0%から100%までの充電時間は約7時間だ。専用の大型充電設備が不要なため、既存の業務環境にも導入しやすい。

■静音設計と豊富な標準装備

走行時にエンジン音がなく排気ガスも発生しないため、早朝の新聞配達や住宅街でのデリバリー業務でも近隣環境に配慮した運用が可能だ。静かなウインカーや動作音に配慮したサイドスタンドなど、走行以外の動作音にも気を配っている。

停止・発進の多い配達業務に対応するため、モーターによるレスポンスのよい加速と、足で操作できるフットブレーキを採用。大容量フロントバスケット、リヤキャリア、大型LEDヘッドライト、液晶メーター、リバーススイッチ、USB電源ポート、インホイールモーターなどを標準搭載する。

■主要諸元

配達業務向け電動バイク「L-noa（エルノア）」

全長×全幅×全高1940×665×1090mm、シート高は730mm、車両重量は128kg。カラーはピュアホワイト・アーバンレッド・ゴールデンイエロー・スレートグレーの4色を展開する。

■補助金・個人購入について

L-noaは補助金の利用を前提としない価格設定としており、国の補助金制度については現在案内していない。自治体独自の補助金・助成金については各自治体の最新情報を確認する必要がある。また、主な想定は法人向けだが、個人からの相談も受け付けている。

三崎未来電子は、L-noaを通じて配達現場の電動化を支援し、ラストワンマイル業務に新たな選択肢を提供していく。