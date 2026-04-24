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ブレイズの4輪電動バイク「BLAZE e-CARGO」、追加バッテリーとACアダプター販売開始…航続100kmを可能に

・ブレイズが4輪電動バイク「BLAZE e-CARGO」の専用オプションを販売開始した

・追加バッテリーで航続距離は最大約100km、追加ACアダプターで充電運用を改善する

・追加品の出荷は2026年9月頃を予定

追加バッテリー
  • 追加バッテリー
  • 追加ACアダプター
  • ACアダプターを2個用意することで、自宅用と出先用として使い分けが可能
  • 4輪電動バイク『BLAZE e-CARGO』
  • 4輪電動バイク『BLAZE e-CARGO』
  • 4輪電動バイク『BLAZE e-CARGO』
  • 4輪電動バイク『BLAZE e-CARGO』
  • 4輪電動バイク『BLAZE e-CARGO』

ブレイズは4月24日、4輪電動バイク『BLAZE e-CARGO（ブレイズ イーカーゴ）』の専用オプション品として、「追加バッテリー」および「追加ACアダプター」の販売を開始した。

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『ブレイズ イーカーゴ』は、16歳以上であれば免許不要で運転できる「特定小型原動機付自転車」区分に該当する。4輪構造による安定性と、荷物を積める実用性を備え、公道走行が可能だ。バッテリーは取り外して室内で充電でき、車体に装着したまま家庭用100Vコンセントから直接充電もできる。

追加バッテリーは、標準のバッテリー1個装備時に約50km走行可能なところ、併用することで最大約100km走行を実現する。価格は6万3800円だ。

追加ACアダプターは、通常1個付属のところ追加で購入できる。価格は1万6280円で、充電時間の短縮や持ち運び不要、紛失防止などをうたう。

ブレイズ イーカーゴの価格は54万7800円（バッテリー1個標準装備）で、配送費用は別途。商品の発送は2026年9月頃、順次出荷を予定している。

なお、外観が類似した製品が流通しているとして、荷台の長さや仕様が異なる点に注意を促している。国土交通省の性能等確認制度への申請に向けて準備中で、2026年5月末の取得を目標としている。

《森脇稔》

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