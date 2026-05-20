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ブレイズ、スマートEV特定原付モデルと4輪「ブレイズ イーカーゴ」展示へ…「JST Nagoya HAWAI'I FESTIVAL 2026」

・ブレイズは5月22日～24日、名古屋の会場で電動モビリティを展示する

・2輪の「スマートEV 特定原付モデル」と4輪の「ブレイズ イーカーゴ」を出展する

・試乗は当日対応なし。試乗希望は後日本社で対応する

ブレイズ イーカーゴ
  • ブレイズ イーカーゴ
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  • スマートEV 特定原付モデル
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ブレイズは、5月22日（金）～24日（日）の3日間、名古屋市東区の立体公園「栄オアシス21」および「エディオン久屋広場」で開催される中京テレビ主催イベント「JST Nagoya HAWAI'I FESTIVAL 2026」に出展すると発表した。

【画像】ブレイズの電動モビリティ

同イベントでは、2輪特定小型原付「スマートEV 特定原付モデル」と、新商品の4輪特定小型原付「ブレイズ イーカーゴ」を展示する。

「ブレイズ イーカーゴ」は、16歳以上であれば免許不要で運転できる「特定小型原動機付自転車」区分に該当する4輪電動モビリティだ。4輪構造による安定性と、荷物を積める実用性を両立する。

バッテリーは取り外して室内で充電できるほか、車体に装着したまま家庭用100Vコンセントから直接充電も可能としている。公道走行可能な「小さな軽トラ」のように使える一台という。

また、展示車両はいずれも16歳以上で免許不要の特定小型原付に該当する。特定小型原動機付自転車は、2023年の道路交通法改正で新設された車両区分で、最高速度は20km/h（歩道走行時は6km/h）に制限される。ナンバープレートの取得と自賠責保険への加入が必要で、ヘルメット着用は努力義務とされる。

イベントは入場無料で、会場では実車を間近で確認できる。なお当日は会場での試乗対応は行わない。試乗希望の場合は後日、本社で対応可能だ。

《森脇稔》

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