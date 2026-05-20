GT-Rパトカーや自衛隊車両が集結、ふかや花園アウトレットで「はたらくクルマ大集合！」初開催…5月31日

埼玉県深谷市にある「ふかや花園プレミアム・アウトレット」は、5月31日（日）に体験型イベント「はたらくクルマ大集合！」を初開催する。

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同イベントは、警察・消防・自衛隊・JAF・廃棄物収集会社の5団体・企業が協力して実施するもので、計11台の「はたらくクルマ」が会場に集結する。

展示車両の目玉は、国産スポーツカーをベースにした珍しい「R34型GT-Rパトカー」だ。そのほか、子どもに人気の白バイや多目的災害対策車、自衛隊の高機動車・軽装甲機動車・偵察用バイク、JAFのロードサービスカー、ごみ収集車として知られるパッカー車など、普段なかなか間近で見られない車両が勢ぞろいする。各車両との記念撮影や乗車体験も楽しめる。

警察・消防の展示コーナーでは、子ども用制服の貸し出しも行われる。

イベントのもう一つの見どころが、深谷市に本社を置く赤城乳業の人気キャラクター「ガリガリ君」の「安心の街づくり親善大使」就任式だ。寄居警察署が主体となり、10時30分からセンターコートで委嘱状の交付や寄居署長の挨拶などが行われる。

その後、ガリガリ君とのキャラクターグリーティングも実施。赤城乳業の公式インスタグラムをフォローすると、オリジナルステッカーがもらえる（なくなり次第終了）。

また、施設内5か所のクイズを回ってスタンプを集めると、先着300名にガリガリ君エコバッグが贈られるクイズスタンプラリーも開催される。

JAFは「子ども安全免許証」（顔入りカード）を無料で発行するコーナーを設置。さらに5月25日から31日の期間中、JAFアプリのクーポンをインフォメーションセンターに提示するとオリジナルフリクションペンがもらえるノベルティプレゼントも実施する。

なお、天候などにより内容が変更・中止となる場合がある。最新情報は施設ウェブサイトで確認できる。

ふかや花園プレミアム・アウトレットは、国内外の人気ブランドや飲食店など約130店舗が揃うアウトレットモール。ガリガリ君をテーマにしたミニテーマパーク「あそぼ！ガリガリ君」や、約18店舗でキッズメニューを提供する飲食店も充実しており、家族での週末のお出かけに適した施設だ。関越自動車道「花園IC」から約1.5km、秩父鉄道「ふかや花園駅」から徒歩3分の場所に位置する。