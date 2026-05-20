「シャコタン」の祭典、「Stancenation Japan 2026 OSAKA」…5月24日開催

世界最大級のカスタムカー・コミュニティ「スタンスネーション・ドットコム」と芸文社は、カーショー・イベント「スタンスネーション・ジャパン（SNJ）」の大阪ラウンドを5月24日（日）に泉大津フェニックスで開催する。

【画像】「シャコタン」車両の数々

独自のクルマ文化を持つ大阪での開催は、世界中のJDMファンから注目を集めており、今回はさらにパワーアップした内容で実施される。

本イベントの最大の特徴は、エントリー車両に対する極めて厳格な審査制度だ。「車高（Low）」やホイールとフェンダーの極限のクリアランスを追求する「ツライチ（Fitment）」への徹底したこだわりと、独自の美学を持つ車両のみが会場への展示を許される。

過去には審査通過率が30%を下回ることもあり、この狭き門を突破して「スタンスネーション」の公式インスタグラムにピックアップされることは、カスタムユーザーにとって最高峰のステータスとなっている。

会場にはJDM、USDM、VIP、ドリフト、ユーロといった既存ジャンルの垣根を超え、「STANCE」という共通の価値観で結ばれたトップレベルのカスタムカーが全国から集結する。

20代から30代前半のファッションや音楽など幅広いカルチャーに敏感な若年層が中心を担い、関西特有の熱気とアメリカ西海岸のクールなトレンドが融合する唯一無二の空間を作り出すという。

フォロワー数約380万人の公式インスタグラムから会場の様子がライブ配信され、日本のJDMスタイルを大阪の地から世界へ向けて発信する。後日、SNおよびSNJのインスタグラムとYouTube「スタンス・JPチャンネル」にてショートムービーとして公開される予定だ。

当日はMCにミニ（@mcmini_mini）、シズカ・アンダーソン（@xshizzyx）、MCハガりん（@haga_rin）が登場。サウンドはロデム・サイクロン、バーンダウンが担当し、ステージパフォーマンスとしてサイバー・ジャパン・ダンサーズ（ハルカ、ミヤビ、アイカ、キリエ）＆DJ KAZUEが出演する。

コラボアパレルはワーク＆スタンスネーション（ブラック）、エクストララージ＆スタンスネーション（グレー／ネイビー）の2種が用意される。