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ヤマハ発動機、横浜リジェラボで「遊び×再生」テーマの共創イベント…6月26日開催

新イベントシリーズ「PLAYERS for REGENERATION」の第1弾
  • 新イベントシリーズ「PLAYERS for REGENERATION」の第1弾

ヤマハ発動機は6月26日、横浜オフィス内の共創スペース「YAMAHA MOTOR Regenerative Lab」（通称：リジェラボ）で、新イベントシリーズ「PLAYERS for REGENERATION」の第1弾を開催する。

本シリーズは、2025年度に実施した「PLAY for REGENERATION」の流れを受け継ぐ2026年度の新シリーズだ。「消費する遊びから、再生する遊びへ」というコンセプトのもと、業種・業界を越えた多様なプレイヤーが集い、「遊び」と「再生」が重なる地点から新しい事業の種を見つけ、自分たちの仕事や活動を捉え直すことを目的としている。

第1弾のテーマは「あなたの仕事を、『地球がよろこぶ遊び』に変えるには？」。サステナビリティへの取り組みの必要性は感じながらも、自分の事業との結びつけ方が分からないというビジネスパーソンの悩みに応える場として設計されている。

舞台となるのは、林業・漁業・養殖が息づく三重県尾鷲市での取り組みだ。現場の実感を起点に「自分の仕事や活動を、地球がよろこぶ遊びに変えるには？」という問いを深めていく。

ゲストには株式会社パラミタのCo-Founderで三ッ輪ホールディングス取締役経営戦略本部長の大澤哲也氏を迎え、ヤマハ発動機の志田芳美氏とのクロストークを実施。後半は株式会社フューチャーセッションズのファシリテーションによる事業共創ワークショップ（OST）を行い、参加者がテーマを持ち寄りながら新しいアイデアを生み出す。

イベントは6月26日（金）17時00分～20時45分（開場16時30分）。会場は横浜シンフォステージウエストタワー9階 ヤマハ発動機 リジェラボだ。定員は50名。参加費は1500円（税込）だ。

《森脇稔》

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