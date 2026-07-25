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埼玉県上尾市「YSP上尾」でヤマハバイクレンタル開始、関東エリアのツーリング拠点にも

ヤマハ バイクレンタルYSP上尾
  • ヤマハ バイクレンタルYSP上尾
  • ヤマハ MT-03 ABS（マットダークグレーメタリック8）
  • ヤマハ YZF-R25 ABS （ディープパープリッシュブルーメタリックC）
  • ヤマハ XSR125 ABS（ブラックメタリック12）

ヤマハ発動機販売が手がける「ヤマハ バイクレンタル」に7月24日、新たに「YSP上尾（埼玉県上尾市）」が加入した。同日より予約を開始、8月1日より貸し出しを開始する。

【画像】「YSP上尾」でレンタルできる3車種（7月24日時点）

同店舗は国道17号大宮バイパス沿いに位置し、車・バイクともに来店しやすいロケーション。秩父や長瀞、奥武蔵、赤城山・榛名山方面など、関東有数のツーリングエリアへの拠点としても便利だ。

7月24日時点での取扱車種は、『MT-03』（2025 MDグレー）、『YZF-R25』（2026 アオ）、『XSR125』（2025 クロ）の3車種。基本料金はXSR125が4時間4500円から。ほか、8時間、24時間のレンタルも可能。試乗感覚での利用から、ツーリングのお供まで、さまざまな利用シーンで気軽に楽しめるのが魅力だ。

ヤマハ MT-03 ABS（マットダークグレーメタリック8）ヤマハ MT-03 ABS（マットダークグレーメタリック8）ヤマハ YZF-R25 ABS （ディープパープリッシュブルーメタリックC）ヤマハ YZF-R25 ABS （ディープパープリッシュブルーメタリックC）
ヤマハ XSR125 ABS（ブラックメタリック12）ヤマハ XSR125 ABS（ブラックメタリック12）

「ヤマハ バイクレンタル」は2018年10月にスタート。コンセプトは「より多くのひとに、バイクツーリングの歓びを」。会員登録と年会費は無料で、車両ラインアップや料金体系、保険・補償、ツーリングに便利なアクセサリーの装着などを特徴としている。

サービス開始以来、グループや個人の「ツーリング」目的で利用が広がっているという。今回のYSP上尾の出店で、全国86店舗での展開となる。今後はレンタル車両のラインアップ拡充や各種イベントとの連携、旅先での利用促進を図る予定だ。

《森脇稔》

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