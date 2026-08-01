秋葉原にヒーロー降臨！『ゼンゼロ』コラボ仕様のヤマハ『XSR900 GP』がカッコよすぎる

ヤマハ発動機と人気ゲーム『ゼンレスゾーンゼロ（以下『ゼンゼロ』）』のコラボバイクが7月31日、東京・秋葉原に降臨した。ゼンゼロ2周年を記念したイベントに展示されたもので、会場に詰めかけたゲームファンたち（通称：プロキシ）も興奮の眼差しでカメラを向けていた。

【詳細画像】『ゼンゼロ』ビリー仕様のヤマハ『XSR900 GP』

◆「ビリー」仕様の『XSR900 GP』実車がお披露目！

「ゼンレスゾーンゼロ」は、HoYoverse（ホヨバース）が手掛ける最新都市ファンタジーアクションRPG。「ホロウ」という超自然災害により現代文明が壊滅した後の世界で、プレイヤーは「プロキシ」と呼ばれる特殊な仕事を請け負う専門家となり、現代文明の最後の光となった新エリー都を探索、隠された秘密にせまっていく……というストーリー。

サービス開始から2周年を記念したイベントが、東京・秋葉原のベルサール秋葉原で7月31日に開幕。8月2日までの3日間にわたり、2周年記念限定グッズ販売、コスプレランウェイ、ステージイベントなどがおこなわれる。そんなイベントの目玉のひとつとして登場したのが、ヤマハとのコラボバイクだ。

『ゼンレスゾーンゼロ』コラボ仕様のヤマハ『XSR900 GP』

今回のコラボレーションは、ホヨバースがヤマハのネオレトロスポーツバイク『XSR900 GP』と、スポーツバイクを操る人気キャラクター「ビリー・キッド」との親和性を感じたことがきっかけで実現。ビリー・キッドのS級形態（パワーアップ携帯）「スターライト・ビリー」の期間限定ガチャの登場を記念したもので、同キャラのイメージやカラーリングをもとに、ホヨバースがグラフィックデザインをおこなった。

コラボレーションのスローガンは「Ride Like a Hero」。最新機能を備え、1980年代レーシングバイクをリスペクトしたスタイリングを持つXSR900 GPをベースに、スターライト・ビリーのストリート感やエネルギッシュな印象を融合したデザインを表現。リアルとバーチャルの垣根を越えた、エキサイティングかつヒロイックなスタイルが特徴だ。

ゲームとのコラボレーションでありながら、デジタル上での再現ではなくリアルな車両を作り上げているのがポイント（ゲーム内での登場予定、販売予定はなし）。ホヨバースのデザイナーが2Dでデザインを描き起こし、ヤマハがそれを実車に落とし込んだ。車体グラフィックの描き方は、メーカーによる通常のデザイン開発ではおこなわないような発想が盛り込まれているといい、ヤマハとしても「刺激になった」という。

『ゼンレスゾーンゼロ』コラボ仕様のヤマハ『XSR900 GP』

◆コラボレーションの醍醐味と、大切な2つのポイント

今回のコラボレーションを担当したヤマハ発動機 ブランド統括部 ブランド推進部の岩崎慎氏は、車両の見どころについて「2Dで表現されたものが、実際に3D化されて出てきたというところが非常に大きなポイント。モーターサイクル業界では成り立たない、発想しないようなデザインが出てきて、ヤマハ側から見ても新鮮だと思っています」という。

「具体的には、バイクデザインの方程式で言うと、前から後ろにラインが繋がっていて、全体でデザインを表現する（という手法をとる）。でもこれを見ていただくと、それぞれにグラフィックが自己主張してたり、シートカウル単体でデザインがされてたりしています。そこが新鮮で、2Dから飛び出して来た感を味わっていただけるのかなと思います」（岩崎氏）

ヤマハに限らず、バイクメーカー、自動車メーカーによるゲームやアニメキャラクターとのコラボレーションは少なくない。ヤマハがこうしたコラボに取り組むねらいとメリットはどこにあるのか。岩崎氏は語る。

ゼンゼロ2周年イベント

「ヤマハのバイクになかなかリーチできない方々に、バイクやヤマハに触れ合うきっかけを提供することで、ブランドを知っていただきたいと思っています。ただ、闇雲にコラボすればいいとは思っていません。ゼンゼロさんからお話をいただいた時に、ユーザーさんがいわゆるゲーム好きな方だけではなく、女性も含めて多くのファンが楽しんでいると聞きました。会場を見ていただいた通りですが、バイクにも注目していただいて、本当にありがたいですね」（岩崎氏）

コラボしたからといって、コラボ先のファンがすぐにXSR900 GPやヤマハのバイクを買ってくれるわけではない。それでもヤマハとしては、コラボレーションに積極的に取り組んでいきたいという。

「そもそもブランディングというのは、今日やったら明日イメージが変わる、というものではありません。今回のコラボも含めて、継続すること、あとは一貫性を持ってやっていくこと。その2つが大切だと思っています。目の前の効果だけを見て、“やっぱりやめた”となっていいものではありません。今後もその部分に注力して、取り組んでいきたいと思っています」（岩崎氏）

『ゼンレスゾーンゼロ』の人気キャラ「ビリー・キッド」とコラボ仕様のヤマハ『XSR900 GP』

「ゼンゼロ2周年イベント＠ベルサール秋葉原」

開催期間：7月31日～8月2日10時00分～18時00分

会場：ベルサール秋葉原 Event Space / 1F Hall

入場料：無料（要予約）

予約方法：期間中、専用LINEアプリにて整理券（無料・抽選制）を配布