高速道路SA・PAで「長野県150周年記念フェア」、8月1日から開催…八幡屋礒五郎の限定缶も販売

ネクスコ東日本エリアトラクトは、長野県誕生150周年を記念した「長野県150周年記念フェア」を、高速道路のサービスエリア・パーキングエリア（SA・PA）で開催する。

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開催期間は2026年8月1日（土）から8月31日（月）まで。上信越自動車道の横川SA（上下線）、佐久平PA（上下線）、東部湯の丸SA（上下線）、松代PA（上下線）、小布施PA（上下線）、千曲川さかきPA（上下線）、長野自動車道の姨捨SA（上下線）の計14箇所が対象となる。

フェアでは信州ならではのお土産品を販売するほか、長野県の食卓の定番として知られる老舗《根元 八幡屋礒五郎》とのコラボレーション商品として、高速道路限定オリジナルデザイン缶を数量限定で販売する。

■高速道路だけの限定デザイン缶

販売するのは、八幡屋礒五郎の2026年イヤーモデル『長野県150周年記念缶』をベースにした、高速道路限定オリジナルデザインのアニバーサリー缶だ。

イヤーモデル缶とは、八幡屋礒五郎が「その年にふさわしいテーマ」に合わせて絵柄を変更し、限定販売する七味缶のこと。2026年モデルは長野県制150周年を祝い、県内4つの名所に長野県PRキャラクター「アルクマ」があしらわれたデザインとなっている。

デザインだけでなく、原料の唐辛子も長野県産のみを使用してブレンドしており、長野県にちなんだ特別な味わいに仕上げられている。

昨年秋に販売した同様のアニバーサリー缶は、1週間で完売したエリアがあるほどの人気を集めたという。