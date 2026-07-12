【夏休み】高速道路体験イベント「ハイウェイ☆キッズたんけん隊2026」開催---NEXCO東日本

NEXCO東日本関東支社は、小学生を対象とした体験型イベント「ハイウェイ☆キッズたんけん隊2026」を、7月31日に埼玉県さいたま市で、8月6日に群馬県高崎市で、それぞれ開催する。

【画像全8枚】

同イベントは、夏休みに高速道路を身近に感じてもらうことを目的に、普段は立ち入ることのできない高速道路の施設や設備を体験できる企画だ。2026年は「道路管制センターの見学」と「高速道路の安全を支える設備・技術の体験」の2コースが用意された。

さいたまコースは7月31日に道路管制センターで開催する。24時間体制で高速道路を監視する管制センターの見学のほか、高速道路に関するクイズやぬり絵、管制員の模擬体験を実施する。施設内では、高速道路ではたらく車の乗車体験も予定している。

高崎コースは8月6日にテクニカル・トレーニングセンターと高崎管理事務所で開催する。ETCバーに触れたり、トンネルでの放水を体験したりするなど、高速道路の安全を支える設備や技術を学べる。こちらもパトロールカーや除雪車など、高速道路ではたらく車の乗車体験を実施する予定だ。

各日とも午前・午後の2回開催で、所要時間は移動を含め約3～4時間。集合場所から会場までは主催者が用意する貸切バスで移動する。参加費は無料だが、集合・解散場所までの交通費は参加者負担。

定員は各コース午前・午後各15組30名、計60名程度となる。参加応募はNEXCO東日本ホームページ内の特設応募フォームで受け付けており、締め切りは7月15日17時30分。応募多数の場合は抽選となる。応募は、小学生1～6年生の子ども1名と18歳以上の親族1名、または小学生2名と18歳以上の親族1名の組み合わせが対象だ。