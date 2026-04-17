ハイウェイめし甲子園、友部SAが2連覇…茨城代表「夢の茨城旅行」が頂点に

NEXCO東日本とネクスコ東日本エリアトラクトは、「第2回 NEXCO東日本 ハイウェイめし甲子園」の決勝戦において、常磐自動車道・友部SA（上り線）の「夢の茨城旅行～お守りはmikittyのサイン～ THANK YOU SO MUCH cholo」（1500円）を「No.1ハイウェイめし」に決定した。

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本企画は、サービスエリア・パーキングエリア（SA・PA）で販売する地域の特色を活かした「2代目ハイウェイめし」の決勝進出メニュー14品を対象に、一般投票を実施。総数2万2673票が寄せられた中、友部SA（上り線）が2259票を獲得し、前回大会に引き続き2連覇を達成した。

優勝メニューを提供するのは東武食品サービス。卵や自然薯、お吸い物で味変が楽しめる構成が好評で、「彩りが良く豪華」「茨城の食材をちょっとずつ楽しめる」といった声が寄せられた。

準優勝は福島県代表・常磐道 四倉PA（上下線）のエイブルが提供する「海鮮ミックスフライ定食」（1480円）。エビフライやアジフライ、ホタテフライなど5種類のフライが楽しめるボリューム感が支持を集めた。

第3位は埼玉県代表・東北道 蓮田SA（下り線）のジャパンフードマネジメントが提供する「カレボナーラまぜうどん」（1000円）だった。

大会の開催期間は、道・県予選が2025年10月1日から11月30日、決勝戦が2026年1月15日から3月15日。2代目ハイウェイめしの販売期間は2026年8月31日まで。

また、2026年4月24日から8月31日にかけて「ハイウェイめし感謝祭」を実施する。対象のSA・PAで「2代目ハイウェイめし」を注文した客に抽選券を配布し、抽選で8000名に2000円または200円のデジタルお買物券をその場でプレゼントする。対象はNEXCO東日本管内のSA・PA 132か所。

NEXCO東日本では、SA・PAを「地域のショーウィンドウ」と位置づけており、「ENJOY！よりみち」をテーマにしたイベントを展開中だ。