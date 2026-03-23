北海道初、道央道・輪厚PAに無人販売店舗「輪厚GO」オープン…3月24日

NEXCO東日本は、ネクスコ東日本エリアトラクトおよびTOUCH TO GOと協働で、E5道央自動車道の輪厚パーキングエリア下り線・札幌方面の別棟売店内に、無人販売店舗「輪厚GO」を3月24日10時にオープンする。

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「輪厚GO」は、エリアトラクトとTTGが業務提携し、イノベーションによりサービスエリア・パーキングエリアにおける省人化を図る取り組みの一環で、北海道内のSA・PAでは初の無人販売店舗となる。

おにぎり・サンドイッチなどの軽食や北海道ならではの土産品、菓子、飲料などを取り揃える。無人決済システムによるスムーズな買い物が楽しめる。

店舗面積は約20平方メートル。営業時間は9時から19時まで(12月から3月)、8時から20時まで(4月から11月)。テナントはネクスコ東日本リテイル。

支払方法はキャッシュレス化に対応し、バーコード決済、各種電子マネー、クレジットカードが利用できる。建物内にソフトクリーム等売場を併設している。

棚から商品を手に取ると、レジでは商品スキャンをすることなく、ディスプレイの表示内容を確認して会計することにより、スピーディーに買い物が完了する仕組みだ。

将来的な担い手不足の課題解決とお客様サービスの維持・向上につなげるべく、輪厚PA下り線を含む各導入店舗における検証を進め、さらに他のSA・PAへの展開を検討していく。

NEXCO東日本は、これまでにも上信越道・東部湯の丸SA下り線に全国のSA・PAで初となる無人販売店舗「東部湯の丸GO」を2024年11月21日にオープン。東北道Pasar蓮田上り線に省スペースタイプの無人販売店舗「蓮田GO」を2025年3月27日にオープン。常磐道・日立中央PA上り線のファミリーマートが無人決済エリアを併設したハイブリッド店舗として2025年4月11日にリニューアルオープンしている。