ホーム モーターサイクル 企業動向 記事

鈴鹿に轟いた“青い声援”、ヤマハ発動機が新入社員260名を連れて「8耐」観戦した理由

新入社員264名を引き連れて「鈴鹿8耐」を観戦したヤマハ発動機 設楽元文社長（左から3番目）
  • 新入社員264名を引き連れて「鈴鹿8耐」を観戦したヤマハ発動機 設楽元文社長（左から3番目）
  • ヤマハ発動機の新入社員たちでブルーに染まった「鈴鹿8耐2026」スタンド席
  • 新入社員たちと談笑するヤマハ発動機 設楽元文社長
  • ヤマハチームの走りを見守る設楽元文社長と新入社員たち
  • ヤマハチームの走りを見守る設楽元文社長と新入社員たち
  • 初めての鈴鹿8耐に「かっこ良すぎて震えた」「感動した」と話してくれた新入社員の皆さん
  • 新入社員、有志の社員たちはこの日のための揃いのウェアで観戦
  • ヤマハチームの走りを見守る設楽元文社長と新入社員たち

7月3日～5日に開催された「鈴鹿8耐」（2026 FIM 世界耐久選手権“コカコーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第47回大会）。ヤマハ発動機の「YAMAHA FACTORY RACING TEAM」は188周を走り、2位表彰台を獲得した。先の読めない雨のレースとなったが、それでも安定した走りを披露。その走りを支えたのは黄色い声援ならぬ“青い声援”だった。

【画像】鈴鹿8耐のスタンド席をブルーで埋めたヤマハ社員たち

ヤマハは今回の鈴鹿8耐に、今年の新入社員264名全員を引き連れて観戦。スタンド席一面をチームカラーである“青”に染めた。

新入社員全員を、ヤマハの本拠地である静岡県磐田市から三重県の鈴鹿サーキットまで連れてくる。素人目に見ても、かなりのコストが掛かることは明白だ。しかもホームストレート目の前のV1指定席は1万5000円超の“一等地”。なぜそこまでの労力とコストを掛けて、新入社員に鈴鹿8耐を見せるのか。

そこには設楽元文社長ならではの経営哲学と、ヤマハ発動機という会社、そしてヤマハブランドへの熱い想いがあった。

◆なぜ新入社員を鈴鹿8耐に？

ヤマハ発動機の新入社員たちでブルーに染まった「鈴鹿8耐2026」スタンド席ヤマハ発動機の新入社員たちでブルーに染まった「鈴鹿8耐2026」スタンド席

5日の決勝、小雨がぱらつく中、普段聞くことのない50台ものレーシングマシンが放つ轟音に、若者たちは目を輝かせ、歓声をあげた。新入社員たちと肩を並べてスタートを見守った設楽社長は、にこやかに、そして満足げな表情を浮かべていた。「みんな感激してくれて、当初の目的は果たせたかなという気持ちです」と、直後に設楽社長は打ち明けた。

「なぜ新入社員を、この現場に連れてこようと思ったか。会社に入ると学ぶべきことはいっぱいあるんですね。これをやっちゃいけない、あれをやっちゃいけないみたいなこと。財務的な部分や、売り上げ、利益も含めてですが、やっぱり我々の会社の原点は、レース活動にある。人生一度きりの新入社員の時に、ヤマハという会社がどういうスタンスで仕事をしているか、レース（を見てもらうの）が一番わかりやすい。その場に同席してほしいというのが趣旨です」

「これから仕事で、あるいは人生において色々なことを経験して、厚みが出てくると思いますが、最初の入り口はヤマハのDNAであるレースで、活動の原点を知ってもらいたい。これから同じブルーのシャツ（ヤマハのブランドカラー）を着て仕事するわけです。どう仕事をしていくか、その原点を考えるためにはスタートが重要かなと。そういう思いから始めた取り組みです」（設楽社長）

◆原点を見直す機会に

新入社員たちと談笑するヤマハ発動機 設楽元文社長新入社員たちと談笑するヤマハ発動機 設楽元文社長

設楽社長は以前、2025年に社長に就任し「最初にやったこと」として挙げたのが、この新入社員を鈴鹿8耐に連れていくことだったと明かしていた。その背景には、新入社員たちの働き方や会社に対する意識の変化があるという。

実際に、今回の8耐観戦に参加した新入社員数名に志望動機を聞いたところ、「海外で活躍する人材になりたかったので、海外売上高が高いヤマハ発動機を選びました」（マリン事業本部配属・女性）、「新興国の人たちに輸送機器を届けることで、人生の選択肢を与えることができる人材に成長したい」（ヤマハ発動機販売 MC事業部配属・男性）、「直感で決めました。説明会などで話を聞いて、この会社なら楽しく働けそうと思いました」（人事総務本部配属・女性）など、バイクや乗り物が好きだからという理由が挙がることはなかった。

ヤマハ発動機の新入社員たちでブルーに染まった「鈴鹿8耐2026」スタンド席ヤマハ発動機の新入社員たちでブルーに染まった「鈴鹿8耐2026」スタンド席

だからこそ、そうした若者たちにレースの現場を見せることで、実体験としてヤマハを知り、感動体験を共有することで興味関心を深めてもらう。ヤマハを好きな社員が増えることで、ヤマハブランドの価値を“中から”高めていこうというブランド戦略の一環でもあるという。

これは新入社員に対するものだけではない。既存の社員についても「原点を少し忘れているような感じ」だと設楽社長は感じていた。今回の8耐観戦では、既存社員からも希望者を募り、結果およそ300名が参加した。「新入社員たちがレースに刺激を受けている様子を見て、自分の趣味、思考含めて仕事の原点を見直す機会になれば。レースに勝ってみんなで喜びを味わいたいというのが究極ですが、お互い刺激し合うというのが重要だと思っています」（設楽社長）

◆レース活動とチャレンジの歴史

ヤマハファクトリーレーシングチームヤマハファクトリーレーシングチーム

2025年に創立70周年を迎えたヤマハ発動機。今でこそバイクに限らず、電動アシスト自転車、ゴルフカート、ボートや船外機、無人ヘリ、さらに産業用ロボットなど多種多様な製品・ソリューションを展開するグローバル企業だが、その原点は1955年、モーターサイクル第一号である『YA-1』で出場した富士登山レースでの優勝だ。レースにこだわる理由がここにある。

「正式に全て調べ尽くしたわけではありませんが、国内4メーカーでレース活動をやめたことがないのは当社だけだと思います。経営環境が非常に厳しくなったりしてる最中もレースを止めずに常に続けるっていうスタンスは、私から次の世代の経営にバトンタッチしても繋げていきたい。なぜそれがヤマハにとって必要かというと、原点が“チャレンジ”にあるからなんです」

「昨年、70周年のサブタイトルには“挑戦はすべてのはじまり”と打ち出していました。社内も、社外にも、我々のブランド価値を高めていくための要素がレース活動であり、そのひとつが国内の二輪レースの最高峰である鈴鹿8耐。これをみんなで味わって、チャレンジをするというメッセージを次世代に向けて高めていきたい。これを忘れないように、我々の活動の根幹にはレースを置きたいと思っています」（設楽社長）

ヤマハ発動機 設楽元文社長ヤマハ発動機 設楽元文社長

レース活動は、製品開発に向けた技術の試験場という役割や、ファンのためだけでなく、社員に向けたエールでもあるということだ。

この鈴鹿8耐でヤマハ社員としての第一歩を踏み出した新入社員たちからは、「8耐そのものも知らなかったが、かっこ良すぎて震えた」「一体感が味わえた。貴重な機会だなと思った」「この感動をお客様たちにも伝えられるような仕事をしていきたい」などの声が聞かれた。若者たちのチャレンジがいかに実を結ぶのか。興奮冷めやらぬ瞳の中に、ヤマハ発動機の明るい未来を見た。

初めての鈴鹿8耐に「かっこ良すぎて震えた」「感動した」と話してくれた新入社員の皆さん初めての鈴鹿8耐に「かっこ良すぎて震えた」「感動した」と話してくれた新入社員の皆さん
《宮崎壮人》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヤマハ発動機

ヤマハ モーターサイクル

鈴鹿8時間耐久ロードレース（鈴鹿8耐）

鈴鹿サーキット

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews