【夏休み】人気バンド「ずっと真夜中でいいのに。」デザインのヤマハ『Fazzio』が横浜で展示中

ヤマハ発動機は、人気バンド「ずっと真夜中でいいのに。」とコラボレーションした原付二種スクーター『Fazzio（ファツィオ）』の特別展示を、横浜・みなとみらいのブランド発信拠点「Yamaha E-Ride Base」で実施中。展示期間は8月31日まで。入場無料・予約不要で誰でも見学できる。

【画像】「ずっと真夜中でいいのに。」コラボデザインのヤマハ『Fazzio』

展示されるコラボレーションモデルは、「ずっと真夜中でいいのに。」チームがゼロから手掛けたカラーデザインによる世界に1台限りの車両だ。ものづくりの過程を感じさせる設計図風の文字を配置し、スモーキーピンクやモスグリーンといったレトロポップなカラーリングを採用している。

「ずっと真夜中でいいのに。」コラボデザインのヤマハ『Fazzio』

フロントフェンダーには同バンドのキャラクター「しょうがストリングス」のエンブレムを配置。リアには「ZUTOMAYO SOUNDS」デザインのボックスを搭載し、音楽ガジェットを積載したくなるような生活感とデザインを融合させた。ヘッドランプのロゴやタグのステッカー、各種レバー類、ホイールに至るまで細部にこだわった仕上がりとなっている。

「Fazzio」は「Simple & Casual Mover as a Lifestyle-wear」をコンセプトに、機能性とファッション性を高次元で融合させた原付二種スクーターだ。シンプルかつユニークで、普段着のように気負わず乗れるスタイリングを追求している。

「ずっと真夜中でいいのに。」コラボデザインのヤマハ『Fazzio』

ヤマハ発動機は、これまで二輪車に馴染みがなかった若年層に向け、単なるモビリティを超えた自己表現の一部としての魅力を提案することを狙い、Z世代に絶大な人気を誇る「ずっと真夜中でいいのに。」とのコラボレーションを実現した。

「ずっと真夜中でいいのに。」は、作詞・作曲・ボーカルギター「ACAね」による音楽バンド。YouTubeチャンネル登録数335万人、楽曲総再生回数は48億回を超える。2025年にはアリーナツアーで12万人を動員し、現在は世界11都市を回るアジアツアーを開催中だ。

「ずっと真夜中でいいのに。」コラボ展示

展示会場の「Yamaha E-Ride Base」は、神奈川県横浜市西区みなとみらい5-1-2、横浜シンフォステージイーストタワー1階に位置する。営業時間は夏期（3月～11月）が10時00分～18時00分。毎週火曜および第1・第3月曜が休館日となっている。