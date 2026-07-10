話題の新型スポーツスクーター、ヤマハ『AEROX 155』8月31日発売　価格は48万1800円

ヤマハ発動機販売は、155ccエンジンを搭載した軽二輪クラスの新型スポーツスクーター『AEROX（アエロックス）ABS』を8月31日に発売すると発表した。メーカー希望小売価格は48万1800円（税込）。

【画像】モーターサイクルショーで話題となったヤマハ『AEROX 155』

3月の大阪・東京モーターサイクルショーで日本初公開され話題となっていたモデルが、待望の発売となる。

アエロックスは「The Closest Scooter to a Super Sport Motorcycles（スーパースポーツバイクに最も近いスクーター）」をコンセプトに開発。最新のヤマハスーパースポーツ「YZF-Rシリーズ」のデザイン思想を取り入れたスタイリングに、独自の電子制御CVT「YECVT」、高剛性フレームやサスペンションを組み合わせている。

近年、国内外で126cc～200ccカテゴリーの需要が堅調に伸びており、若年層を中心に「スーパースポーツモデルに憧れるが操作への不安から購入をためらう。オートマ車は選択肢のひとつ」という声も多く、オートマチックスクーターへの関心が高まっている。ヤマハはアエロックスを投入することでこうした市場環境とニーズに応える。

◆「YZF-Rシリーズ」のエッセンスを織り込んだデザイン

ヤマハ AEROX 155 ABS（シルバー8）

デザインコンセプトは「Ultimate Super Sport Scooter（究極のスーパースポーツスクーター）」。センタートンネルを高い位置に配し、高い重心感とアジャイルなシルエットを実現。

猛禽類の眼を思わせるシャープなLEDポジションランプとコンパクトなLEDプロジェクターヘッドランプ、カーボン調のウイングレット風造形がアグレッシブなフロントマスクを形成する。バーチカル（縦型）レイアウトのLEDテールランプとボディと一体化したグラブバーがレーシーなリアシルエットを強調している。

カラーリングは「マットグリーニッシュグレー」と「シルバー」の2色展開だ。

◆アイドリングストップ搭載、155cc「BLUE CORE」エンジン

水冷・155cc BLUE COREエンジン

水冷4ストローク・SOHC・4バルブ・155cc「BLUE CORE」エンジンを搭載。「VVA（Variable valve actuation＝可変バルブ）」により、低速域と中高速域で吸気バルブの作動特性が走行状況に応じて切り替わり、幅広い回転域で優れたトルク特性とリニアな加速フィーリングを実現している。

またトラクションコントロールシステムを採用するほか、エンジン始動用モーターと発電機能を一体化した「SMG（スマートモータージェネレーター）システム」を搭載。静かなエンジン始動・再始動をもたらすとともに、信号待ちなどで停車すると自動的にアイドリングを停止して燃料消費を抑える「Stop & Start System」も備える。

◆電子制御CVT「YECVT」で操る楽しさを実現

ヤマハ AEROX 155 ABSのSHIFTボタン

ライダーの操作に合わせてCVTの減速比を電子制御で調整する「YECVT」を採用した。現行『NMAX155』に続く2モデル目の搭載となる。

走行モードは、市街地でのスムーズな走行が可能な「Tモード」と、ワインディングロードでのレスポンスの良い走行を提供する「Sモード」の2種類を設定。また「シフトダウン」機能により、SHIFTボタンの操作またはスロットルの急開操作で最大3段階までシフトダウンが可能で、マニュアルミッション車のような走行特性を実現する。

◆スポーツバイクのようなライディング

ヤマハ AEROX 155 ABS（マットダークグレーメタリックA）

スポーティな乗り味や中高速での安定感・走行フィーリングに貢献する軽量フレームを採用。メインパイプとダウンチューブ、センタートンネル部の補強材（レインフォース）を最適に配置することで、優れた剛性バランスを確保した。フレームへのエンジンユニットの懸架はリンク式とし、車体の下側にリンクを置くことで、快適な乗り心地と十分な収納スペース確保を両立している。

またライディングポジションは、やや高めのハンドル位置に加え、アンクルホールドしやすいカバーや引き足で乗車しやすいフートスペースなど、スポーツバイクのような姿勢がとりやすくなっている。

フロントサスペンションには30mm径インナーチューブを採用し、リアにはサブタンク付きサスペンションを装備する。タイヤサイズは前110/80-14、後140/70-14で、ブレーキディスクは前後とも230mm径だ。

◆4.2インチTFTディスプレイにアプリ連携も

4.2インチTFTディスプレイ

便利な装備として、4.2インチTFTディスプレイを搭載。専用アプリ「YAMAHA Motorcycle Connect（Y-Connect）」と連携した「Turn by Turnナビ」表示や着信通知、音楽操作、天気予報などの表示が可能だ。

そのほか、スマートキー、シートを開けずに給油できる給油口、約24.5リットルのシート下トランク、USB Type-C端子対応充電ソケットを備えた左フロントボックスなども装備する。