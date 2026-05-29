スクーターで朝活！ ヤマハ『AEROX』が生んだバイク文化と「YZF-R」との意外な共通点とは

今年3月の大阪＆東京モーターサイクルショーでヤマハ発動機が公開し、2026年夏以降に市販予定と発表した新型155ccスポーツスクーター『AEROX（アエロックス）』。東南アジアで高い人気を誇るこのモデルは、日本初公開の会場でも大きな注目を集めた。

【詳細画像】ヤマハ AEROX のデザインスケッチと実車画像

その姿を前にすると、まず目を奪われるのが圧倒的なスポーティーさだ。睨みを効かせたアグレッシブなフロントマスクをはじめ、スーパースポーツを思わせる前傾感やマッシブなボディラインなど、従来のスクーター像とは明らかに異なる空気をまとっていた。

このデザインはどのようにして生まれたのか。今回、ヤマハ発動機アジアンセンター プロダクトデザイン部ゼネラルマネージャー（Yamaha Motor Asian Center Product design division General manager）の水谷 玄さんに話を聞くことができた。現在、タイのサムットプラカン県（バンコク近郊）にあるアセアン市場向けの二輪車開発や部品調達、品質管理などを担う重要な拠点に駐在し、東南アジア市場向けモデルのデザイン開発を手掛けている人物だ。

ヤマハ『AEROX』とデザインを手がけた水谷玄さん。個人所有するほど愛着があるという

◆AEROXにはYZF-RシリーズのDNAが入っている

「AEROXは、ヤマハRシリーズのデザインエッセンスを取り入れています」

まず教えてくれたのは、AEROXとヤマハのスポーツバイク『YZF-R』シリーズとの関係性だった。さらに今回の新型AEROXには、最新のYZF-R9のデザイン要素が盛り込まれているというのだが、もちろん単純にそのスタイルを移植したわけではない。

「そのまま貼り付けると、おもちゃっぽくなってしまう。だからスクーターとして再解釈し、再構成しています」

ヤマハ AEROX（大阪モーターサイクルショー2026）

例えば、フロントフェイス。細く鋭いLEDポジションライトを目のように見せて、ヘッドライトはその下でデュアルプロジェクターライトが睨みを効かせている。

また、大きなレッグシールドは、まるでスーパースポーツのアッパーカウルのような面構成となっている。中央部にしっかりとしたボリュームを持たせることで、車体全体に高い剛性感を感じさせる造形になっているのも印象的。燃料タンクを収めながら、前後の車体をつなぐ強固な骨格感を視覚的にも表現した。

そして、リアまわりも特徴的だ。通常のスクーターなら存在するグラブバーが見当たらない。スタンドをかけるときやパッセンジャーが身体を支える際は、ボディに指を差し込む構造になっているのだ。

ヤマハ AEROX（大阪モーターサイクルショー2026）

◆東南アジアでは“何に乗っているか”が自己表現になる

では、なぜここまで攻めたデザインのスクーターが成立するのか。その背景には、東南アジア特有のバイク文化があった。

「東南アジアでは、人口の割合から見ても非常に多くの人がオートバイユーザーなのです。皆さん本当にバイクをよく知っているし、“何に乗っているか”が自己表現になっているんです」

日本では、スクーターは実用車として見られることが多い。しかし、インドネシアやフィリピンでは違う。

「街を歩く人たちですら、“あれはAEROXだ”ですとか“NMAXだ”と認識しています。つまり、乗っていない人からも、どう見られるかまでを含めて、ユーザーは愛車を選んでいるのです」

ヤマハ AEROX（大阪モーターサイクルショー2026）

だからこそ、デザインの持つ意味がとても大きい。水谷さんはこう言う。

「ヤマハのお客様は、人と違うものを選ぶ自分が好きという傾向があります」

単に目立ちたいわけではない。自分らしい選択ができるという感覚や価値観の表現として、ヤマハを選ぶユーザーが多いというのだ。AEROXのアグレッシブなスタイリングも、まさにそうした層へ向けられている。また、AEROXを支持しているユーザー層について聞くと、水谷さんはこう教えてくれた。

「たとえば、インドネシア市場などでは、収入がある程度以上の上位中間所得層です。単なる移動手段としてではなく、何を選ぶかに価値観を持っている。人と違うものを選びたい。しかも、“まだみんなが気づいていないものを自分はわかっている”という感覚にプライドを持っていて、仲間内で“トレンドリーダー”になりたいという人たちですね」

ただ派手なのではない。見る人が見ればわかるスポーツ性やメカニカルさ、そして“わかっている人間が選ぶ乗り物”という空気感までを含めて、AEROXはデザインされているというわけで「これに乗っている自分が好きだ」といった感覚まで含めて選ばれている。

◆「サンモニ行く？」AEROXが若者文化を作った

「サンモニ」文化を作ったヤマハ AEROX（写真は2021年のタイ仕様）

さらに興味深い話が水谷さんから聞き出すことができた。AEROXが東南アジアで新たなカルチャーを生み出しているというのだ。

「インドネシアでは、“サンモニ行く？”って言うんですよ」

サンモニとは、“サンデーモーニングライド”の略。日本でいう朝活だ。暑い国ゆえ、若者たちは早朝に山へ走りに行く。友人たちとワインディングを駆け抜け、朝のうちに帰ってくるという楽しみ方が広がっているのだという。そして、その中心にいるのがAEROXだ。

「以前は、“スクーターでスポーツライディングを楽しむ”という文化自体が、そこまで一般的ではありませんでした。しかし、AEROXを投入したことで、そういう流れが生まれてきました」

フィリピンでも同様の動きがあるという。もちろん日本で「峠を攻めよう」などとは言えない。80年代には社会問題にもなった。しかし東南アジアでは、AEROXが若者たちの感情を刺激し、新しい遊び方を生み出しているという事実は極めて興味深い。

スクーターが、これまでのような単なる移動手段ではなくなり、“乗ることそのもの”が目的になってきている。その中心にいるのがAEROXなのである。

◆YECVTが“スクーターの走り”を変えた

電子制御CVT「YECVT」によってシフトダウン操作が可能

AEROXのスポーツ性に説得力を与えているのが、電子制御CVT「YECVT」の存在だ。155cc BlueCoreエンジンに組み合わされるこのシステムは、一般的なスクーターのCVTとは違い、電子制御によって変速特性を積極的にコントロールできる。

左ハンドルのスイッチを使えば、シフトダウン操作も可能。エンジンブレーキを積極的に使えるため、従来のスクーターにはなかった減速コントロールが味わえる。コーナーへの進入が自然に決まり、さらにアクセルを開ければ、低中速トルクが一段階増したような鋭い加速を見せる。

TモードとSモードを切り替えることで、穏やかな街乗りからスポーティーな走りまで対応。スクーターに操る楽しさを持ち込んだ走行デバイスと言える。つまり、AEROXの戦闘的なデザインは見た目だけではない。操る高揚感を視覚的にも表現した造形なのだ。

YZF-R9ともリンクするデザイン

ヤマハ『AEROX』のサイドビュー。センタートンネルが高重心に見せている

実際、モーターサイクルショーで見たAEROXは、写真以上に大柄に感じ、車体を目の当たりにすると独特の威圧感と迫力があった。

鋭く切れ上がるカウル形状に、張り出したテールセクション。140mm幅のワイドリアタイヤも相まって、後ろ姿にも強烈な存在感がある。リザーバータンク付きリアショックなど、実際に走りのレベルをワンランクアップさせる充実装備も重要な要素として効いている。

「TFTメーターはボディから浮き上がるように立てられ、えぐり込まれたカウル形状と組み合わさることで、ヘルメットを伏せて前傾姿勢で走るようなライディングイメージを生み出しています」

水谷さんの言葉にも納得がいく。

走りに没頭できるコクピット

◆スポーツモビリティという新しい存在へ

AEROXのスポーツイメージは、新型で突然生まれたものではない。そのルーツは1997年、ヨーロッパで発売された初代50ccモデルにまで遡る。

水谷さんによれば、当時のデザインスケッチの横には、その時代のヤマハ最新スーパースポーツ『YZF1000Rサンダーエース』が描かれていたという。時代ごとのスポーツバイクの空気感やトレンドと自然にリンクしながら、AEROXは進化してきた。

「振り返ってみると、AEROXの進化とRシリーズの進化は、結構シンクロしているところがあるんです」

カラーリングやフォルム、フロントまわりの表現など、その時代ごとのヤマハRシリーズと通じ合う空気感をまとってきたAEROX。つまりこのモデルは、歴史的に見てもRシリーズのDNAを受け継ぎながら進化してきた。

ヤマハ『AEROX』とYZF-Rシリーズの歩みはリンクしている

スポーツバイクのDNA、操る歓び、所有する高揚感、そして仲間内でのトレンドリーダー性。そうした感情まで含めて、AEROXはデザインされている。

だからこのモデルは、単なる便利な155ccスクーターでは終わらない。走りたくなる、操りたくなる、人とは違うものを選びたくなる。スクーターというカテゴリーにいながら、その枠を少しずつ押し広げていく。

AEROXは、ヤマハが提案する“新しいスポーツモビリティ”なのかもしれない。