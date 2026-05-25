ホーム プレミアム ビジネス 記事

【マツダ CX-5 新型】「白内装」でも子どもを怒らなくて済む理由…“実用性”と“美しさ”を両立したカラーデザインの秘密

マツダ CX-5 新型のインテリア（ホワイト×ブラック）
  • マツダ CX-5 新型のインテリア（ホワイト×ブラック）
  • マツダ CX-5 新型のインテリア（ホワイト×ブラック）
  • マツダ CX-5 新型のインテリア（ホワイト×ブラック）
  • マツダ CX-5 新型のインテリア（ホワイト×ブラック）
  • ホワイト内装でもタン内装でもシートバックはブラックとした
  • マツダ CX-5 新型のインテリア（ホワイト×ブラック）
  • マツダ CX-5 新型のインテリア（ホワイト×ブラック）
  • マツダ CX-5 新型のインテリア（ホワイト×ブラック）

5月21日に発売となったマツダの新型『CX-5』。拡大したサイズ、刷新されたエクステリアデザインは大きな話題となっているが、新たに開発されたカラーリング、そしてインテリアにもマツダらしいこだわりが詰め込まれていた。

◆進化した「マツダの青」

新色「ネイビーブルーマイカ」の新型CX-5

昨年秋の欧州発表、「ジャパンモビリティショー2025」での日本初公開、「東京オートサロン2026」での展示など、徐々に情報が明らかにされてきた新型CX-5だが、東京オートサロン2026では、新色「ネイビーブルーマイカ」が採用されることがアナウンスされ注目を集めた。

いまでこそ「ソウルレッド」のイメージが強いマツダだが、1970年代は企業のシンボルカラーとして「マツダブルー」を採用し、初代CX-5のイメージカラーに「スカイブルーマイカ」を据えるなど、ブルー系も同社の中では重要な色だ。マツダによると、これまで「ブルー」の名を冠したカラーを150以上も世に送り出してきたという。

新色となるネイビーブルーマイカは、現行の「ディープクリスタルブルーマイカ」を進化させた色だ。チーフデザイナーを務めた椿貴紀氏によると、各社から青系のボディカラーが出てくる中で、デザイナーがアメリカに行ったときに現行色が古く見えたのが開発の発端だったそうだ。

チーフデザイナー椿氏の前に並ぶのは新旧ブルーのサンプル。より深みのある右が「ネイビーブルーマイカ」

太陽光の下で2色を見比べると、現行色は大粒の粒子がラメのようにキラキラとしているのに対し、新色は粒度が細かくよりくっきり（解像度が高い）としている。ラメのようにキラキラ光る現行の方が、メタリックカラーとしての派手さが際立ちそうだが、光が強いと白っぽく光ってしまうのだという。

「カリフォルニアの日差しは強いので、ある程度どんな色でも太陽が当たればキレイに見える。この方向性で行くと決めたあとに、曇り空のもとで見た時に全然違う色に見えてしまい、陰影が表現できていなかった。そこからもう1回やり直しをして、しっかり陰影が見えるよう作り込んだ」（椿氏）

椿氏によると、青系のボディカラーは国や地域を問わず10％前後の割合で売れる定番色で、あまり青々としておらず、控えめな感じが人気の秘訣だそうだ。そのため、日差しの強いアメリカだけでなく、梅雨の日本や秋から春にかけて曇りの多いドイツなど、どんな場所、どんな天候でも「しっかりネイビーに見える」ことを大事にしたという。

◆白内装でも子どもを怒らなくて済む理由


《橋本 隆志》

あわせて読みたい

特集

マツダ CX-5

マツダ

SUV・クロスオーバー

注目の記事

キーパーソン インタビュー

有料会員記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews