ケータハム『SEVEN 340』、「SUPERSPRINT EDITION」は日本限定27台…1249万6000円

ケータハムカーズ・ジャパン（エルシーアイ）は6月19日、『SEVEN 340 SUPERSPRINT EDITION』を全国の正規販売代理店で発売した。

【画像】ケータハム SEVEN 340 SUPERSPRINT EDITION

本モデルは、好評を博した「SEVEN SPRINT」「SEVEN SUPER SPRINT」を原点とする。両モデルは英国のヒストリックカーイベント「グッドウッド・リバイバル」で発表され、「SEVEN SPRINT」は2016年9月9日、「SEVEN SUPER SPRINT」は2017年9月8日に登場した。

「SEVEN SPRINT」は当初、世界限定60台（UK20台／EU20台／日本20台）として企画されたが、反響を受け日本の割り当ては60台へ拡大し、早期に受付を終了した。「SEVEN SUPER SPRINT」も日本が英国に次ぐ重要市場であることなどを背景に、企画当初から日本に60台を用意し、こちらも早期に完売した。

ケータハム SEVEN 340 SUPERSPRINT EDITION

今回の「SEVEN 340 SUPERSPRINT EDITION」は、1960年代のレーシングエッセンスを受け継ぎつつ、ベース車両を当時の「SEVEN 160」から「SEVEN 340R」へ変更した。数多くの特別装備を備え、車両本体価格は1249万6000円（消費税10％込）のワンプライスとする。日本限定は27台で、日本のケータハムファンへの感謝を込めた特別限定車両という。

英国本社工場では2026年5月より生産を開始しており、日本でのデリバリーは2026年冬頃を予定する。

ケータハム SEVEN 340 SUPERSPRINT EDITION

装備面では、外装の全6色から人気の4色を厳選し、13インチ Apollo 特別クリームアロイ、シルバールマンスタイルメッシュグリル、ユニオンジャックバッジなどを採用。インテリアにはMuirhead製スコティッシュレザー（イネス・タン）、SMITH製ダイアル、Motolitaスポーツウッドステアリング、1960年風バッテリーマスタースイッチを配し、ダッシュプレートには限定ナンバーを刻印する。フルカーペットインテリアやヒーター、高輝度LEDヘッドライトなど、通常はオプションとなる装備も標準装備とした。