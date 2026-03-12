ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ケータハム『セブン』に「HWM」、1951年のグランプリカーにオマージュ…英国限定19台

ケータハム・セブンHWMエディション
  • ケータハム・セブンHWMエディション
  • ケータハム・セブンHWMエディション

ケータハムとスポーツカーディーラーのHWMは、伝説的な1951年のHWM-Altaグランプリカーにインスパイアされた限定モデル「セブンHWMエディション」を英国で発売した。

ケータハム・セブンHWMエディション

HWM(ハーシャム・アンド・ウォルトン・モータース)は1938年に設立され、戦後初めてグランプリで勝利を収めた英国チームとなるなど、豊かなモータースポーツの歴史を誇る。中でも1951年のHWM-Altaは、サー・スターリング・モスを含むドライバー陣で国際イベントにおいて7勝、7回の2位、10回の3位を記録し、同社の伝説を確立した。

HWMエディションは英国で19台のみ販売され、価格は5万7990ポンドからとなっている。

全19台は1951年のHWM-Altaレーサーからスキャンされた専用色「HWMグリーン」で仕上げられる。HWM-Altaレースカーにインスパイアされたサイドパネルのルーバー、専用ノーズコーングリル、サスペンションウィッシュボーン、アンチロールバー、ヘッドライトブラケットはレトログレーで仕上げられている。専用のHWMケータハムノーズコーンバッジと中央配置のクロームフューエルフィラーキャップも装備される。

歴史へのオマージュはインテリアにも続く。スーパースプリントダッシュボードは手作業で旋盤加工されたアルミニウム製で、スミス製クロームダイヤル、ソリッドメタル製マスターカットオフスイッチ、磨き上げられた木製クイックリリース式モト・リタステアリングホイールを備える。ギアノブとハンドブレーキもクロームで仕上げられ、ボディカラーのトランスミッショントンネルトップに配置される。HWMロゴ入りのレザーまたはコンポジット製レースシートがキャビンを完成させる。

HWMエディション独自の専用要素以外では、この限定セブンは420をベースとしている。自然吸気2.0リッターデュラテック4気筒エンジンは7600rpmで210馬力を発揮し、パワーウェイトレシオは375馬力/トンを実現する。5速マニュアルトランスミッションと組み合わされ、0-60mph加速はわずか3.8秒、最高速度は136mphに達する。

最後の仕上げとして、各車両のダッシュボード助手席側には「1 of 19」のプレートが取り付けられ、このセブンの希少性を示している。

サリー州ウォルトン・オン・テムズに拠点を置くHWMは、現在は高級スポーツカービジネスとして知られ、2023年にケータハムの南東部リテーラーに任命され、ロードカーとレースカーの両方で顧客をサポートしている。

レースカーメーカーとしてのHWMの歴史と、ケータハムのエンジニアリングチームとの協力により、数多くのユニークな特徴を持つこの特別仕様のセブンが生み出された。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ケータハム セブン

ケータハム

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES