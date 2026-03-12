ケータハム『セブン』に「HWM」、1951年のグランプリカーにオマージュ…英国限定19台

ケータハムとスポーツカーディーラーのHWMは、伝説的な1951年のHWM-Altaグランプリカーにインスパイアされた限定モデル「セブンHWMエディション」を英国で発売した。

ケータハム・セブンHWMエディション

HWM(ハーシャム・アンド・ウォルトン・モータース)は1938年に設立され、戦後初めてグランプリで勝利を収めた英国チームとなるなど、豊かなモータースポーツの歴史を誇る。中でも1951年のHWM-Altaは、サー・スターリング・モスを含むドライバー陣で国際イベントにおいて7勝、7回の2位、10回の3位を記録し、同社の伝説を確立した。

HWMエディションは英国で19台のみ販売され、価格は5万7990ポンドからとなっている。

全19台は1951年のHWM-Altaレーサーからスキャンされた専用色「HWMグリーン」で仕上げられる。HWM-Altaレースカーにインスパイアされたサイドパネルのルーバー、専用ノーズコーングリル、サスペンションウィッシュボーン、アンチロールバー、ヘッドライトブラケットはレトログレーで仕上げられている。専用のHWMケータハムノーズコーンバッジと中央配置のクロームフューエルフィラーキャップも装備される。

歴史へのオマージュはインテリアにも続く。スーパースプリントダッシュボードは手作業で旋盤加工されたアルミニウム製で、スミス製クロームダイヤル、ソリッドメタル製マスターカットオフスイッチ、磨き上げられた木製クイックリリース式モト・リタステアリングホイールを備える。ギアノブとハンドブレーキもクロームで仕上げられ、ボディカラーのトランスミッショントンネルトップに配置される。HWMロゴ入りのレザーまたはコンポジット製レースシートがキャビンを完成させる。

HWMエディション独自の専用要素以外では、この限定セブンは420をベースとしている。自然吸気2.0リッターデュラテック4気筒エンジンは7600rpmで210馬力を発揮し、パワーウェイトレシオは375馬力/トンを実現する。5速マニュアルトランスミッションと組み合わされ、0-60mph加速はわずか3.8秒、最高速度は136mphに達する。

最後の仕上げとして、各車両のダッシュボード助手席側には「1 of 19」のプレートが取り付けられ、このセブンの希少性を示している。

サリー州ウォルトン・オン・テムズに拠点を置くHWMは、現在は高級スポーツカービジネスとして知られ、2023年にケータハムの南東部リテーラーに任命され、ロードカーとレースカーの両方で顧客をサポートしている。

レースカーメーカーとしてのHWMの歴史と、ケータハムのエンジニアリングチームとの協力により、数多くのユニークな特徴を持つこの特別仕様のセブンが生み出された。