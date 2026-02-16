ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ケータハム、モチュールと長期パートナーシップ契約を締結…『セブン』シリーズの純正オイルに

英国のスポーツカーメーカーのケータハムは、フランスの潤滑油メーカーのモチュールと、パフォーマンスに焦点を当てたパートナーシップの更新を発表した。

この新たな長期契約により、英国ダートフォードのケータハム本社で生産される全てのケータハム『セブン』に、モチュール製潤滑油が初回充填される。対象は公道走行可能な170から、5つのケータハム・モータースポーツUK選手権の全レースカーまで含まれる。

モチュールは170年以上の経験を持つ高性能潤滑油の専門メーカーとして知られ、ル・マン24時間レースやダカールラリーなど、世界的に有名なモータースポーツイベントの長年のパートナーでもある。同社は技術的専門知識と研究開発能力を活用し、信頼性とパフォーマンスを両立する最高品質の潤滑油を提供している。

パートナーシップの一環として、モチュールは2026年シーズンのケータハム・セブン選手権UKの冠スポンサーにも就任する。同選手権は英国で全国的に認知されたケータハムレースシリーズの最高峰である。

両社は2026年のレトロモービル・パリでこの新パートナーシップを発表し、Kシリーズとスーパーセブン2000の2台のケータハム・セブンをモチュールブースに展示した。

