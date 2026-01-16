MOTUL、マクラーレン・エンデュランス・レーシングの公式潤滑油に…2027年WECハイパーカーデビューを支援

モチュール（MOTUL）は1月15日、マクラーレン・エンデュランス・レーシングの公式潤滑油パートナーに就任したと発表した。2025年に発表されたマクラーレンのフォーミュラ1チームとの提携を拡大する形となる。

長年の耐久レースで培ったテクノロジーにより、モチュールはエンジン、トランスミッション、ディファレンシャル用の高度なルブリカントでマクラーレン・ユナイテッド・オートスポーツWECハイパーカーチームを支援する。さらに、マクラーレン・エンデュランス・レーシングが2027年FIA世界耐久選手権デビューに向けて準備を進める中で、技術的な協力も提供していく。

モチュールをこのエキサイティングなプロジェクトに迎え入れることで、マクラーレンのこれからの挑戦に向けてチームが強化される。モチュールはパフォーマンス、技術、イノベーションの各分野でかけがえのない専門知識をもたらす。

1950年代から長年ルマン24時間レースのパートナーとして活躍してきたモチュールは、世界で最も象徴的な耐久レースの歴史に欠かせない存在であり、多くのチームを支援してきた。このコミットメントは2016年にさらに強化され、モチュールはFIA世界耐久選手権およびルマン24時間レースの公式ルブリカント(潤滑油)パートナーに任命された。

数十年のレース経験に基づくテクノロジーにより、モチュールは最も厳しい条件下でも信頼性と性能を長時間提供できる、オーダーメイドのルブリカントソリューションの開発に精通している。モチュールが紡いできた耐久力の伝統はサーキットの枠を超え、ダカールラリーなど他の象徴的な長距離チャレンジにも強い存在感を示している。

この耐久実績のあるノウハウは、現在マクラーレン耐久レーシングを直接支え、モチュールは技術的な伝統と研究開発能力を活かしてハイパーカープログラム向けのオーダーメイドルブリカントを共同開発している。