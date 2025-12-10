ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

マクラーレンのスーパーカーに着想のヘッドフォン、Bowers & Wilkins「Px8 S2 McLaren Edition」発表

Bowers & Wilkinsは12月10日、マクラーレンオートモーティブとのコラボレーションによる新ヘッドフォン「Px8 S2 McLaren Edition」を発表した。

Bowers & WilkinsのPx8 S2 McLaren Editionは、受賞歴を誇るワイヤレス・ヘッドフォン「Px8 S2」の特別版。このモデルは、マクラーレン・オートモーティブおよびマクラーレンFormula 1チームと共同で開発された。両ブランドに共通するラグジュアリーなデザインと優れたエンジニアリングが特徴だ。

性能面では、専用設計の40mmカーボンコーン・ドライブユニットをアップグレードし、新たに先進的なノイズ・キャンセリング技術を搭載。シャシー、ボイスコイル、サスペンション、磁気システムが再設計され、音像定位の正確さと鮮明なステレオ再生を実現している。

デザイン面では、マクラーレンのデザインアイデンティティを反映し、アンスラサイト・グレーの仕上げとパパイヤカラーのアクセントを採用。ヘッドバンドとイヤーカップにはスピードマークのディテールや楕円形のロゴプレート、ナッパ・レザーによるラグジュアリーな装飾が施された。

機能面では、Bowers & Wilkins Musicアプリに対応し、ノイズキャンセリングレベルやバッテリー残量の確認、装着センサーの感度調整などが可能。5バンドEQ機能の追加により、音響設定のカスタマイズも行える。バッテリーは最大30時間の連続使用が可能で、15分の急速充電で7時間の再生ができる。

技術面では、QualcommのaptX AdaptiveやaptX Lossless（24bit/96kHz）に対応し、高解像度音楽配信を高音質で楽しめる。Bowers & Wilkins独自のデジタル・シグナル・プロセッサーも搭載している。

両社のパートナーシップは2015年に始まり、マクラーレンのスーパーカーに搭載される高性能オーディオシステムを共同開発している。今回はその延長として、マクラーレン・オートモーティブとFormula 1チームを含む公式オーディオ・パートナーシップの一環となる。

マクラーレンはイギリス・サリー州ウォーキングを拠点とし、スーパーカーの開発とモータースポーツで知られる企業。2025年に設立されたマクラーレン・グループ・ホールディングスはCYVNが基盤となり、多数の関連企業を統括している。

この製品は、両ブランドの技術力とデザイン性を融合したラグジュアリーかつ高性能なワイヤレスヘッドフォンとして、ファンに新たな体験を提供する。

《森脇稔》

