日本最大級のクラシックカー祭典、「ノスタルジック2デイズ」が2月開催、前売券は1月17日発売

日本最大級のクラシックカーの祭典「Nostalgic 2days（ノスタルジック2デイズ）」の第17回が、2月21日と22日の2日間、神奈川県横浜市の「パシフィコ横浜」で開催される。

【画像】ノスタルジック2デイズ

全国のプロショップで仕上げられた日本最高クラスのクラシックカーを会場内に展示するだけでなく、その場で販売もおこなう。毎回、全国から熱心な旧車ファンが駆けつけ、購入している。

出展されるのは車体だけでなく部品などの関連用品、書籍や各種レトログッズなど、クルマ以外の懐かしいアイテムも多数展示・販売される。横浜が昭和の博物館になる魅惑の2日間となる。

ノスタルジック2デイズ

今回もステージ司会は安東弘樹さん、竹岡圭さん、久遠まいさん、篠原美香さん。ゲストとしてクレイジーケンバンドの横山剣さんが登場する。

入場チケットは一般前売りチケットの販売を2026年1月17日午前0時よりチケットぴあで開始する。また東京都内および都内近郊にある一部の書店では特別デザインの前売券を発売中だ。

オリジナルグッズ付きチケットを先行限定販売する。2026年1月10日午前10時から16日23時59分まで、会場では手に入らないオリジナルグッズ付きの先行特別チケットを販売する。先行特別オリジナルグラス付きチケットは税込4700円、先行特別オリジナルチケットカード付きチケットは税込4000円。購入はウェブサイトから。

先行特別オリジナルグラス

チケットの詳細については、チケットぴあのNostalgic 2days特設サイトで確認できる。

自動車整備士人材確保・育成への取り組みも実施する。国土交通省をはじめとする自動車整備士の人材確保・育成への取り組みに協力するため、神奈川県内の全公立高校、横浜市立中学校、東京都立の工科高校、全工協会加盟校、全自研加盟校の在校生本人は入場無料となる。上記に該当する方が入場する場合は、専用の受付フォームから事前登録が必要だ。