ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

松山自動車道・伊予灘SA、音楽とアートのフェスティバルを3月7日開催…日本夜景遺産認定証贈呈式も

読書をテーマにしたイベント(ビブリオバトルの開催)
  • 読書をテーマにしたイベント(ビブリオバトルの開催)
  • 飲食販売コーナー

松山自動車道・伊予灘SA下り線で3月7日、「春の伊予灘フェスティバル」が開催される。愛媛大学社会共創学部との産学連携企画として、学生のアイデアを実現したイベントだ。

【画像全2枚】

当日は「音楽」と「アート」をメインテーマに、愛媛県内で活動する多くの団体による吹奏楽の演奏や歌、書道パフォーマンスなど、多種多様なプログラムを予定している。店舗前ではピクニックエリアで食事できるホットスナックなども販売する。

イベントは10時から15時30分まで開催され、小雨決行。開会式では、昨年9月22日に伊予灘SAが日本夜景遺産に認定されたことを記念し、認定証の贈呈式も予定している。

出演団体は、伊予中学校吹奏楽部・ウインドアンサンブルいよかん合同チーム、happy書家いち咲、松山市民吹奏楽団、むっしゅ みの吉、伊予市手話サークルどんぐり、愛媛大学軽音楽部sound solution orchestraなど。演奏のほか、ジャグリングパフォーマンスや手話体験なども行われる。

展示コーナーでは、伊予小学校の児童が製作したアート作品、ヒノダイゴの切り絵作品、happy書家いち咲の書道作品を展示。飲食販売コーナーでは、地域の名産であるじゃこ天の販売や、色付きで可愛い「わたあめ」(税込300円)の販売も行う。小学生以下を対象にしたゲームコーナー(参加費用200円)も設置され、点数に応じて景品をプレゼントする。

当日は大変な混雑が予想されるため、JR伊予市駅前と上野地区公民館前から無料シャトルバスを運行する。JR伊予市駅から伊予灘SA下り線までの所要時間は約20分。JR伊予市駅前から乗車する場合は、伊予市役所立体駐車場(無料)を利用できる。駐車場は9時から18時まで開放している。

なお、雨天の場合は音楽演奏を中止するなど、一部内容やタイムスケジュールを変更して開催予定となっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

NEXCO西日本 西日本高速道路

イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES