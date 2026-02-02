高速道路本線工事に自動化施工システム、新名神で初適用…鹿島とNEXCO西日本

NEXCO西日本と鹿島は、新名神高速道路の京都府城陽市の建設現場に、鹿島が開発した建設機械の自動化施工システムA⁴CSEL(クワッドアクセル)を導入し、自動ブルドーザーと自動振動ローラーによる施工を本格的に開始した。高速道路の本線建設工事へのA⁴CSELの適用は初めて。

【画像全3枚】

建設業界では、熟練技能者不足や高齢化、就業者の大幅な減少といった課題を抱えている。また全産業における建設業の労働災害の発生率は依然として高い状況にある。しかし建設現場では、安全性を高めるための対策を講じるほど施工の効率性が低下する傾向にある。さらに近年では、地球温暖化の気温上昇に起因する猛暑対策など、休工や労働時間の見直しも検討されている。

鹿島は、建設現場の生産性と安全性を飛躍的に向上させることがこれらの課題解決につながると考え、最小限の人員で複数の自動化した建設機械を同時に稼働させることをコンセプトとした自動化施工システムA⁴CSELを開発し、実用化している。

今回、本線建設工事の盛土部にA⁴CSELを適用し、自動化施工を本格稼働させた。現場から約2km離れた工事事務所に設置したオペレーションルームから、1人の管制員が自動ブルドーザー1台、自動振動ローラー1台の合計2台を管制するとともに、自動ブルドーザーと連携するナビシステムを搭載した有人ダンプトラック2台を管理している。

本現場へのA⁴CSELの適用に際しては、道路の縦断・横断勾配、排水構造物、変化する盛土材料などへの対応が必要だった。これらに対応すべくA⁴CSELの各システムをアップグレードし、盛土の出来形、品質が問題なく確保できることを事前の実証試験で確認した。

今後、本現場では高速道路本線の盛土約150万m3を対象に、最盛期には自動ブルドーザー2台、自動振動ローラー2台の合計4台で自動化施工を実施する予定である。

鹿島は引き続き、自動化建設機械の機能・性能の向上ならびに適用機種を増強するとともに、現場環境に合わせて柔軟に対応できる汎用性の高いシステムへ発展させることで、A⁴CSELの普及展開を図り、建設業界の課題解決に貢献していく。