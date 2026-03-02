ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

2台分ガレージ付き賃貸住宅、東京都青梅市に完成…プレミアムガレージハウス河辺Ⅱ

パース写真
  • パース写真

フィル・カンパニーグループは、東京都青梅市でプレミアムガレージハウス河辺Ⅱが完成したと発表した。

プレミアムガレージハウスは、車2台分のガレージを備え、車庫にとどまらず多様なガレージライフを可能にする賃貸住宅だ。独自の「入居待ち登録システム」で、急増・多様化するライフスタイルニーズに応えている。

同システムは、既に満室の物件でも入居希望者の登録を受け付けるもので、様々なエリアの入居希望者リストを常に集めており、入居需要が供給を上回る状況を継続している。

本物件の土地オーナーは、1棟目となる「プレミアムガレージハウス河辺」の竣工後、入居待ち登録が多数寄せられるなど、想定を上回る反響を実感していた。この1棟目の実績を通じて、アパートやマンション以上にガレージハウスの市場ニーズが高いと判断し、2棟目の建設を決定した。

本物件は、奥多摩街道・青梅街道などの主要幹線道路に近く、圏央道へのアクセスもスムーズ。快適なドライブ環境で、愛車との生活を楽しむことを叶える物件となっている。

徒歩10分のJR青梅線「河辺駅」周辺は、近年再開発事業によって行政・文化施設が揃い、日常生活にも安心な住環境が整えられている。徒歩圏内にスーパー・コンビニやドラッグストアがあるだけでなく、周辺の幹線道路沿いには広い駐車場を備えた大型店舗も多く、車での買い物にも便利だ。

物件の所在地は東京都青梅市河辺町、交通は都道29号「奥多摩街道」まで600m(車で2分)、首都圏中央自動車道「青梅IC」入口まで3.3km(車で12分)、JR青梅線「河辺駅」まで750m(徒歩10分)。建築構造は軽量鉄骨造2階建、総戸数は1棟3戸だ。

《森脇稔》

