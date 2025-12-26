マクラーレンのスーパーカー『750S』、色彩心理学を取り入れた特別モデル発表…光の当たり方で色調が変化

マクラーレン・オートモーティブは、英国の抽象画家ナット・ボーウェンと協力して製作した特別仕様車「プロジェクト・クロモロジー by MSO」を発表した。

【画像全8枚】

マクラーレン『750S』をベースとした本プロジェクトは、色彩心理学をテーマとする同アーティストの作品世界を自動車に表現したものである。

ボーウェンは鮮やかな樹脂ベースのアート作品で知られ、色彩心理学、すなわち色が心理に与える影響の研究を実践している。マクラーレンのビスポーク部門であるマクラーレン・スペシャル・オペレーションズ(MSO)は、彼女と協力して革新的な多層塗装技術を開発し、750Sの車体全体に適用した。

この手法は、ボーウェンの作品の特徴である層の深さ、透明感、感情的な共鳴を、洗練された自動車用塗装に変換したものである。MSOの技術的精度によって実現されたこの塗装は、750Sの彫刻的な曲面全体にボーウェンの色彩原理を再解釈し、芸術的表現を動きのあるものへと昇華させている。

プロジェクト・クロモロジーの中心にあるのは、ビスポークデザインが個人表現の強力な手段になり得るというMSOの信念である。各カラーパレットは、明確な感情プロファイルを生み出す制御された層状プロセスを通じて構築され、750Sの視覚的特性と素材の実行の両方を通じて個性を表現している。

このコラボレーションのために開発されたMSOクロマティック・レイヤード・フィニッシュは、複数の半透明コートを重ねることで色を構築し、光が当たることで変化する深みと色調の動きを明らかにする。この塗装は塗装面内に微妙な立体的テクスチャーを導入しており、これはMSOにとって初の試み。見て触れることができる触覚的な立体感を生み出し、ボーウェンの樹脂作品の物理性を反映しながら、MSOの塗装作業に新しい素材特性をもたらしている。

各プロジェクト・クロモロジー750Sは、選ばれたMSOクライアントのために製作され、ボーウェンの色彩テーマに触発された独自のMSOパレットを特徴としている。色が気分やアイデンティティをどのように形作るかという彼女の探求は、鮮やかで光に反応する塗装へと再解釈されている。穏やかで瞑想的なトーンから、大胆でエネルギッシュなものまで幅広い。

さらにMSOは、このプロジェクトのために初めて24カラットのホールマーク付き金メッキバッジを開発し導入した。フロント、サイド、リアに配置された各バッジは、対応するパレットの中心トーンに正確に合わせた裏地色を特徴としており、カラーストーリーがすべてのディテールに貫かれていることを保証している。

すべての注文には、ボーウェンが制作したオリジナルアート作品が付属し、オーナーに車を超えたパレットの物理的解釈を提供している。