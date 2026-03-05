「Eアウトバック」の可能性もあった!? スバルの新型SUV『トレイルシーカー』日本導入へ、「ソルテラ」との違いと「電動化時代のスバルらしさ」とは

SUBARU（スバル）は、新型SUVで電気自動車の『トレイルシーカー』を4月9日に正式発表・受注開始すると発表した。SUBARUには同じSUVタイプの『ソルテラ』があるが、何が違うのか。先行してアメリカに投入されているが、日本で発売する理由は。

【画像】スバル トレイルシーカー

開発責任者に直撃した。

◆「ソルテラ」との差別化で明確になった2つの個性

スバル トレイルシーカー

開発責任者であるSUBARU商品事業本部プロダクトゼネラルマネージャーの井上正彦さんは、トレイルシーカーを開発するにあたりSUBARUらしさ、そしてベースとなる『ソルテラ』との差別化を重視した。

「トレイルシーカーをラギット（無骨な、いかついの意味）に振ることによって、お客様のニーズに合わせてソルテラはより都会的な方向にポジショニングしました」という。トレイルシーカーをラインアップすることで、どちらの個性もより発揮できるようにしたのだ。

スバル トレイルシーカー

具体的にはラゲッジ容量の拡大とデザインの変更、そしてリアモーターのパワーアップによりソルテラと差別化した。ラゲッジ容量を拡大するためにはリアのオーバーハングを伸ばす必要があった、SUBARUとしては、「もともと160mm延長を考えていました。120mm程度でいいのではないかという意見もあったんですが、最低140mmは必要でした」。

140mm以上にこだわったのはリモワのスーツケースが4つ入る、そのスーツケースを2つとベビーカーが搭載できる、あるいは大型のドッグケージを積めるなど、実際に積載するものを具体的に踏まえた上で数値をはじき出した。最終的にソルテラと比べて155mm延長されることになった。

◆トレイルシーカーのSUBARUらしさ

スバル トレイルシーカー

トレイルシーカーのSUBARUらしさとは何か。それはSUBARUとしての走り、「トレーサビリティ」と「予見性」だ。つまり、コーナーで理想のラインにタイヤを乗せたあと、ステアリングを一定の角度で切ったまま修正舵もなく駆け抜けることができること。井上さんは話す。

「SUBARUはドライバーを信じています。ドライバーがピタッと合わせたらその角度でクルマはきちんと動きます。そして万が一、限界を超える場合には『超えるよ』というインフォメーション（予見性）も伝えます」

SUBARU商品事業本部プロダクトゼネラルマネージャーの井上正彦さん

トレイルシーカーは、トヨタの『bZ4Xツーリング』と兄弟関係にあり、生産もSUBARUがおこなう。トヨタの役員も参加しテスト車の試乗をおこなった際、「無機質ではない、本当にクルマ屋が作ったBEVになった」と言われたという。

bZ4Xツーリングとの違いも明確にあるといい、「同じコーナリング時に（トヨタ車は）若干修正舵が入ります。しかしそこにはきちんとインフォメーションがありますから、軽快感や運転の楽しさに繋がっています」と違いを説明した。

◆「Eアウトバック」としてデビューの可能性もあった

スバル レガシィ アウトバック（参考画像）

トレイルシーカーを日本に導入した理由のひとつが、『アウトバック』の後継モデルとしての役割だ。井上さんは「個人的には『Eアウトバック』としてデビューさせるつもりでした」と打ち明ける。「Eアウトバック」の名は欧州でのみ採用された。

「いまアウトバックに乗っているユーザーが買い替えでディーラーを訪れた時に、『アウトバックは全て電動化し、Eアウトバックになります』と説明すれば、アウトバックのイメージはそのままに電動化されたと訴求しやすい」

走りについても、「試乗すれば、全方位で（アウトバックに）勝っていますし、電動化は世の中の流れだと話せば、購入に結びつく方もいるでしょう。実際に乗ったお客様が不満に思うことはまずないです」と自信を見せる。

結果的に車名は、アメリカと同じ「トレイルシーカー」となり、「Eアウトバック」の名は欧州でのみ採用された。広報によると、「アウトバックブランドはSUBARUとしての資産ではありますが、国内市場においてBEVという新しいマーケットに対し、新名称でSUBARUとして新しい価値を提供したいという想いからトレイルシーカーという名称を選択しました」と命名の経緯を説明した。

スバル トレイルシーカー