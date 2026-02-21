既販スバル車をアップグレードするパッケージをメーカーが発売…土曜ニュースランキング

2月13～19日に公開された『レスポンス』の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位はスバルの「UPGRADE SERVICE」。既存車のハードウェアをアップデートする商品を導入します。『レヴォーグ』を対象とした、走りの質感を高めるパッケージなど。

1位）既販スバル車で性能向上、ハードウェアアップデート3商品の予約開始…対象は『レヴォーグ』など

https://response.jp/article/2026/02/13/407408.html

SUBARU（スバル）は2月13日、東京オートサロン2026で発表したハードウェアをアップデートする「SUBARU UPGRADE SERVICE」の3商品について、先行予約を開始した。予約期間は3月31日まで。減価ゼロの発想に基づく機能拡張や性能向上によって、顧客の使用環境やニーズの変化に応じた体験価値を提供するサービス。

ボルボ XC70 新型

2位）ボルボ『XC70』新型、最新「トールハンマー」ヘッドランプ搭載…FORVIA HELLAと共同開発

https://response.jp/article/2026/02/18/407573.html

フォルビアヘラ（FORVIA HELLA）は、ボルボカーズと協力し、ボルボ『XC70』新型向けに、先進的な「トールハンマー」ヘッドランプを開発したと発表した。新型XC70に搭載されるこのヘッドランプは、ボルボカーズの象徴的なトールハンマーモチーフを継承しながら、先進技術と機能性の向上により、より安全で信頼性の高い運転体験を提供する。

3位）軽トラにも肘置きと収納を、スズキ『キャリイ』系列専用LEDコンソールボックスが登場

https://response.jp/article/2026/02/14/407424.html

カー用品ブランド・CRAFTWORKS（クラフトワークス）から、スズキ『スーパーキャリイ/キャリイトラック』および系列車専用LEDコンソールボックスの予約販売が開始された。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。

『スーパーキャリイ/キャリイトラック』系列専用LEDコンソールボックス

4位）BYD初の軽自動車『ラッコ』、専用サイト公開…航続300km超で今夏発売へ

https://response.jp/article/2026/02/16/407475.html

BYD Auto Japanは2月16日、BYD初となる軽自動車『RACCO（ラッコ）』の情報を発信する公式専用サイトを公開した。今夏の発売を予定している。BYD RACCOは、日本の軽自動車規格に合わせた専用設計で登場する電気自動車(BEV)だ。人気のスーパーハイト系ボディに電動スライドドアを標準装備し、日本の顧客ニーズに応えた仕様だ。

BYD ラッコ（ジャパンモビリティショー2025）

5位）電動コルベット「ZR1X」、0-96km/h加速1.68秒・ゼロヨン8.675秒…米国最速の市販車に

https://response.jp/article/2026/02/17/407515.html

GMのシボレーブランドは、『コルベット』の高性能電動モデル「コルベットZR1X」が米国の市販車として最速記録を達成したと発表した。コルベットZR1Xは米国ミシガン州のUS131モータースポーツパークで検証テストを実施。プレップ処理された路面で1/4マイル（約402m）を8.675秒、256km/hで走破した。この記録は市販タイヤを装着し、通常のガソリンを使用、全米50州で合法なエンジン設定のまま達成された。

シボレー・コルベットZR1Xが米国最速の市販車に