軽トラにも肘置きと収納を、スズキ『キャリイ』系列専用LEDコンソールボックスが登場

カー用品ブランド・CRAFTWORKS（クラフトワークス）から、スズキ『スーパーキャリイ/キャリイトラック』および系列車専用LEDコンソールボックスの予約販売が開始された。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。

【画像】『スーパーキャリイ/キャリイトラック』系列専用LEDコンソールボックス

同製品は運転席・助手席の中央に設置するコンソールボックス。座席の間に置いて、入力電源コードをシガーソケットに差し込むだけで設置が完了。届いたその日にも工具不要で取り付けられ、快適空間をすぐに実現できる。設置後もサイドブレーキレバー操作やシートベルト着脱の干渉はない。

肘置きは最適な高さに設計され、助手席側からも利用できる。肘置き兼用のフタを開けると、長さ20cm×幅11cm×深さ3cm～14cmの収納ボックスが現れ、車内で散らかりがちな小物などを収納することができる。

『スーパーキャリイ/キャリイトラック』系列専用LEDコンソールボックス

収納ボックス上部にはLEDラインランプが配置され、フロント側に配置されたスイッチで電源ONにするとブルーのLEDが点る。明るさは3段階に調整でき、位置確認や取り出しもスムーズに行える。

また、スイッチ周りにはPD対応（5V4A20W）Type-Cと、QC対応（5V4.5A22.5W）Type-AのUSBポートを1基ずつ搭載するほか、シガーソケットも装備。2つのUSBポートは夜でも迷わない照明付きの光る差し込み口となっている。

適合車種はスズキ・スーパーキャリイ/キャリイトラック（DA16T）、マツダ・スクラムトラック（DG16T）、日産・NT100クリッパー（DR16T）、三菱・ミニキャブトラック（DS16T）の2013年9月以降の全グレード（純正シート間ポケット装着車を除く）。上記オンラインショップでの税込み実売価格は9800円前後となっている。

『スーパーキャリイ/キャリイトラック』系列専用LEDコンソールボックス