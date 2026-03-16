クルマの状況によりお薦めが変化。総額15万円で本格システムを組むのもアリ！［音を良くする“初級鉄板プラン”をプロが伝授］

愛車の純正オーディオシステムの音に物足りなさを感じてはいないだろうか。そうであれば当連載の各記事に注目してほしい。ここではそんなドライバーに向けて初級の“鉄板”システムアップ法を、全国の有名「カーオーディオ・プロショップ」に訊き、公開している。

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今回は、神奈川県川崎市を拠点に活動している人気ショップ、『カーファイ』の小金井さんに話を訊いた。

◆純正システムがシンプルであれば、スピーカー交換が有効！

早速『カーファイ』の小金井さんに、音を良くしたいと言って来店する入門者にどんな提案をすることが多いのかを訊ねると……。

「おクルマの状況によりお薦めが変わります。まず、純正スピーカーがフルレンジタイプの場合には、つまりドアに取り付けられたスピーカーで全帯域の再生を行っている場合には、セパレート2ウェイスピーカーへの換装が有効です。

そうすることでツイーターを加えられるので、高音のヌケが良くなります。そしてツイーターを高い位置に取り付けられますから、サウンドステージが高い位置で展開します。音の質感とリアリティ、この両方が一気に良化します。

一方、純正システムがある程度複雑化している場合には、パワーアンプ内蔵DSPの追加をお薦めすることが多いです」

『カーファイ』（神奈川県川崎市）にて製作されたオーディオカーの一例。

◆純正スピーカー用のセッティングが成されている場合には、アンプDSPの導入が吉！

「というのも最近は純正スピーカーに合わせたサウンドセッティングが成されている車種が増えつつあり、そうであるとスピーカー交換が期待どおりの効果を発揮しません。

なぜなら純正スピーカーと市販品との性能差が大きいので、市販品へと交換すると性能が上がる分、バランスが崩れてしまうんです。音の質感は上がりますが、交換するスピーカーの性能を存分に引き出せません。

なのでこのようなケースでは、パワーアンプ内蔵DSPの導入から始めたいです。これを使ってまずは車内の音響的な不利要因への対処を行えば、聴こえ方がガラリと変わります。スピーカーは純正のままでも、音の良化幅はむしろこちらの方が大きいです。

で、スピーカー交換はこの後に行えば、それに合わせたサウンドチューニングを行えますので、スピーカーの性能をしっかり引き出せます」

『カーファイ』（神奈川県川崎市）にて製作されたオーディオカーの一例。

◆エントリーモデルで本格システムを組むのもアリ！ 別次元のサウンドを楽しめる！

「具体的には、パワーアンプ内蔵DSPではアドンのエントリー機が人気です。こちらでしたら多くの場合、取付工賃も含めて税込10万円以内で収められます。というのもメーカーが車種専用のハーネスをさまざま用意していますので、それを使えば配線作業をかなり簡略化でき、取付工賃が少なくて済みます。

スピーカーは、リーズナブルなモデルが良いということでしたら国産の3万円台のモデルがお薦めです。このクラスのモデルであれば、取付工賃も含めて5万円程度で収められます。

なおもしもご予算が許すのであれば、これらを同時に行うののアリです。なおアドンのモデルはBluetoothモジュールを内蔵していますので、スマホのワイヤレス接続を行えます。そうすれば、システムの最上流からスピーカーまでを刷新できます。結果、純正システムとは別次元のサウンドを楽しめます。

お近くでしたらお気軽にお越しください。さらに詳しくご説明いたします。お待ちしています」