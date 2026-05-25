「スピーカー交換」ならカスタムマインドも満たせる！ 音も良くなる！［音を良くする“初級鉄板プラン”をプロが伝授］

愛車のサウンドシステムの音に不満があるのなら、しかし何から手を付けるべきかが分からないというのなら、当連載にご注目を。ここでは全国の有名「カーオーディオ・プロショップ」に訊いた、お薦めの初級プランを毎回さまざま公開している。

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今回は、福井県敦賀市にて店舗を構える人気ショップ、『マリノサウンド』の岩崎さんに話を訊いた。

◆カスタマイズに関心があれば、その一環としてスピーカー交換も検討すベシ！

早速マリノサウンドの岩崎さんに、音を良くしたいと言って来店するビギナーにどんな提案をすることが多いのかを訊ねると……。

「スピーカー交換をお薦めすることが多いです。というのも、ご来店される方の中には愛車をカスタマイズすることに興味をお持ちの方が多くいて、そうであると付いているものをより良いものへと換えたいというお気持ちがそもそも強く、カスタムの一環としてスピーカー交換にも関心をお持ちです。なので、自然とそこに行き着くケースが多いんです。

実際、スピーカーを換えれば確実に音が良くなります。なぜなら、純正スピーカーにかけられているコストは限定的だからです。ゆえに性能もそれなりです。対して市販品にはエントリー機であってもしっかりコストがかけられていますので、性能差は顕著です。

また、良いものを手にしたというカスタム・マインドも満たされます。総合的に考えて、費用対効果は大きいです」

『マリノサウンド（福井県敦賀市）』にて製作されたオーディオカーの一例。

◆狙い目は車種専用モデル。スムーズに取り付けられて総費用の抑制も効く！

「なおスピーカーは、車種専用モデルがお薦めです。例えばキッカーの車種専用トレードインモデルなら、取り付けもしやすく結果、工賃も比較的に少なくて済みます。また最近の人気SUVの中には純正スピーカーの取り付け位置の周辺のクリアランスが狭い車種があり、そうであるとすんなり取り付けられないモデルも多くなります。しかし専用モデルなら、そうなる心配もありません。

ところで、例えばスズキ『ジムニー』がそうなのですが、ドアに取り付けられているスピーカーの口径が小さい車種がいくつかあり、そうであるとスピーカーを交換しても低音の再生能力に限界が生じてしまいがちです。スピーカーは口径が大きいほど低音再生力が上がりますが、大きくない場合には低音が出にくくなるんです。

そういったケースでは、併せてパワードサブウーファーの導入もご検討いただきたいですね。そうすることでこれまで聴こえていなかった低音がしっかり聴こえてきて、音楽の迫力が相当にアップしますから」

『マリノサウンド（福井県敦賀市）』にて製作されたオーディオカーの一例。

◆スピーカーを換えるなら、デッドニングの施行もぜひに。得られる満足度が一層アップ！

「ところでせっかく専門店の門を叩かれるのでしたら、スピーカー交換時にはデッドニングも併せて実行していただきたいです。そうすることでスピーカーの性能をさらに引き出せますから。専門店ならデッドニングのノウハウも豊富に有していますので、的確な施行が可能です。

そしてデッドニングの同時施行は、コスト面でも利点があります。スピーカーを交換するにはドアの内張りパネルを外す必要がありますが、デッドニングを後で行う場合にはその作業の分の工賃が再びかかってしまいます。

ちなみに、デッドニングを行う場合でもリーズナブルなスピーカーをお選びいただければ総費用は10万円を切れると思います。海外の有名ブランドのスピーカーをお選びいただく場合でも、総額で15万円ほどでご案内が可能です。

お近くでしたらぜひお気軽にお越しください。さらに詳しくご説明いたします。お待ちしています」