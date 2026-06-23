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『GT-R』生産終了記念、「NISSAN GT-R BE@RBRICK 100% & 400%」…ミッドナイトパープルの限定デザインで7月2日発売

・日産自動車は2026年限定デザインの「NISSAN GT-R BE@RBRICK 100% & 400%」を7月2日10時より販売開始する

・2025年8月のR35 GT-R生産終了を記念した商品で、「GT-R FOREVER」をコンセプトにミッドナイトパープルを基調としたデザインを採用

・BE@RBRICKとのコラボレーションは2023年、2025年に続く3度目で、日産オンラインショップなど3カ所で販売される

2026年限定デザインの「NISSAN GT-R BE@RBRICK 100% & 400%」
  • 2026年限定デザインの「NISSAN GT-R BE@RBRICK 100% & 400%」
  • 2026年限定デザインの「NISSAN GT-R BE@RBRICK 100% & 400%」
  • 2026年限定デザインの「NISSAN GT-R BE@RBRICK 100% & 400%」
  • 2026年限定デザインの「NISSAN GT-R BE@RBRICK 100% & 400%」
  • 2026年限定デザインの「NISSAN GT-R BE@RBRICK 100% & 400%」

日産自動車は、2026年限定デザインの「NISSAN GT-R BE@RBRICK 100% & 400%」を、7月2日（木）10時より日産オンラインショップ、日産グローバル本社ブティック、日産クロッシングの3カ所で販売開始する。

【画像】2026年限定デザインの「NISSAN GT-R BE@RBRICK 100% & 400%」

今回のコラボレーションは、「アートなトイ」として独創的な提案を発信し続けるBE@RBRICK（ベアブリック）と日産が持つ挑戦のDNAが共鳴し、2023年、2025年に続いて3度目の実現となった。

■R35 GT-Rの生産終了を記念した特別モデル

2026年限定デザインの「NISSAN GT-R BE@RBRICK 100% &amp; 400%」2026年限定デザインの「NISSAN GT-R BE@RBRICK 100% & 400%」

本商品は2025年8月のR35 GT-R生産終了を機に特別に制作されたもので、「GT-R FOREVER」をコンセプトに掲げる。長年にわたり日産のハートビートモデルとして愛されてきたR35 GT-Rの魅力を表現しており、最終生産モデルを彷彿とさせるミッドナイトパープルを基調としたデザインを採用している。

胸元に配置されたGT-Rロゴは日産ブランドの鼓動を象徴し、リアランプをイメージしたデザインにはGT-Rが一つの時代を駆け抜け、未来へと進化していく姿が重ねられている。

日産は「これまで培ってきたGT-RのDNAは終わることなく、新しい形として次の時代へと受け継がれていく」としている。

■BE@RBRICKとは

2026年限定デザインの「NISSAN GT-R BE@RBRICK 100% &amp; 400%」2026年限定デザインの「NISSAN GT-R BE@RBRICK 100% & 400%」

BE@RBRICKはメディコム・トイが生み出したクマ型ブロックタイプフィギュアで、2001年に日本で誕生した。テディベア生誕100周年の年に登場し、トイとアートを融合させた立体のキャンバスとして20年以上にわたり世界中のファンに愛されている。

基本の9パーツ以外は何も付け加えず、「プリントだけでデザインする」というルールで制作されており、国内外の多数のアーティストやブランド、映画、企業とのコラボレーションで幅広いファンを獲得している。

《森脇稔》

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