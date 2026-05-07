ヨコハマタイヤ「ADVAN」装着車がスーパーGT第2戦GT300クラスで優勝

横浜ゴムのグローバルフラッグシップタイヤブランド「アドバン（ADVAN）」を装着したKONDO RACINGの『リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R（56号車）』が、2026 オートバックス・スーパーGT第2戦「FUJI GT 3Hours RACE GW SPECIAL」のGT300クラスで優勝した。

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レースは5月3日から4日にかけて富士スピードウェイ（静岡県）で開催され、アドバンは今シーズン初勝利を飾った。

56号車にはジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ選手と木村偉織選手が搭乗した。予選6位からスタートしたオリベイラ選手は、スタート直後から安定した走りで着実にポジションを上げ、41周を終えて木村選手にバトンを渡した。木村選手もトラブルなく安定したレース運びを続け、レース中盤にトップチームをオーバーテイク。78周目に2度目のピットインを行い、再びステアリングを握ったオリベイラ選手が最後までハイペースをキープし、2位以下に周回差をつけてトップでチェッカーを受けた。

KONDO RACINGとオリベイラ選手にとっては2023年シリーズ第2戦以来の優勝となり、木村選手はチーム移籍2戦目で初勝利を手にした。

横浜ゴムは2024年度から2026年度までの中期経営計画「ヨコハマ・トランスフォーメーション2026（YX2026）」において、アドバンやジオランダー（GEOLANDAR）などの高付加価値品比率の最大化を掲げている。モータースポーツ活動はアドバンとジオランダーのブランド価値向上の場と位置付けられており、トップカテゴリーからグラスルーツカテゴリーまでグローバルで多岐にわたる競技に参戦している。

勝利を喜ぶジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ選手（写真中央右）と木村偉織選手