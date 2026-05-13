ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

R34型スカイラインGT-R、伝説のニスモ「Z-tune」仕様がスケールモデルで登場

・CAMSHOP.JPがAUTOart製1/18「ニスモ R34 GT-R Z-tune シルバー」を販売開始した

・実車3Dスキャニングでボディ形状を再現し、フロントバンパーやワイドフェンダーも細部まで作り込む

・ドア・ボンネット・トランクは開閉可能で、エンジンルームやインテリアも立体的に再現する

AUTOart製「ニスモ R34 GT-R Z-tune シルバー」の1/18スケールモデル
  • AUTOart製「ニスモ R34 GT-R Z-tune シルバー」の1/18スケールモデル
  • AUTOart製「ニスモ R34 GT-R Z-tune シルバー」の1/18スケールモデル
  • AUTOart製「ニスモ R34 GT-R Z-tune シルバー」の1/18スケールモデル
  • AUTOart製「ニスモ R34 GT-R Z-tune シルバー」の1/18スケールモデル
  • AUTOart製「ニスモ R34 GT-R Z-tune シルバー」の1/18スケールモデル
  • AUTOart製「ニスモ R34 GT-R Z-tune シルバー」の1/18スケールモデル
  • AUTOart製「ニスモ R34 GT-R Z-tune シルバー」の1/18スケールモデル
  • AUTOart製「ニスモ R34 GT-R Z-tune シルバー」の1/18スケールモデル

CAMSHOP.JPが、AUTOart製「ニスモ R34 GT-R Z-tune シルバー」の1/18スケールモデルの販売を開始した。

【画像】AUTOart製「ニスモ R34 GT-R Z-tune シルバー」の1/18スケールモデル

AUTOart製「ニスモ R34 GT-R Z-tune シルバー」の1/18スケールモデルAUTOart製「ニスモ R34 GT-R Z-tune シルバー」の1/18スケールモデル

Z-tuneは、R34型スカイラインGT-Rをベースに製作されたコンプリートカーで、ニスモ創立20周年記念モデルとして位置づけられる。

同モデルは、実車を3Dスキャニングしてボディ形状を可能な限り正確にモデル化した。専用フロントバンパーやワイドフェンダー、RAYS製軽量鍛造アルミホイールなど、Z-tuneの特徴を細部まで再現する。

AUTOart製「ニスモ R34 GT-R Z-tune シルバー」の1/18スケールモデルAUTOart製「ニスモ R34 GT-R Z-tune シルバー」の1/18スケールモデル

ドア・ボンネット・トランクは開閉可能で、エンジンルームやインテリア、足回りも立体的に再現される。エンジンは2.8リッター「RB26DETT改Z2」で、500ps以上を発揮する。

販売元は株式会社フェイス。所在地は石川県白山市北安田西 2-38。

なお、JANは0674110774610（品番：77461）で、日産自動車の許諾済みとされている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 スカイライン

日産 GT-R

NISMO ニスモ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES