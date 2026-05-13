R34型スカイラインGT-R、伝説のニスモ「Z-tune」仕様がスケールモデルで登場

CAMSHOP.JPが、AUTOart製「ニスモ R34 GT-R Z-tune シルバー」の1/18スケールモデルの販売を開始した。

【画像】AUTOart製「ニスモ R34 GT-R Z-tune シルバー」の1/18スケールモデル

AUTOart製「ニスモ R34 GT-R Z-tune シルバー」の1/18スケールモデル

Z-tuneは、R34型スカイラインGT-Rをベースに製作されたコンプリートカーで、ニスモ創立20周年記念モデルとして位置づけられる。

同モデルは、実車を3Dスキャニングしてボディ形状を可能な限り正確にモデル化した。専用フロントバンパーやワイドフェンダー、RAYS製軽量鍛造アルミホイールなど、Z-tuneの特徴を細部まで再現する。

AUTOart製「ニスモ R34 GT-R Z-tune シルバー」の1/18スケールモデル

ドア・ボンネット・トランクは開閉可能で、エンジンルームやインテリア、足回りも立体的に再現される。エンジンは2.8リッター「RB26DETT改Z2」で、500ps以上を発揮する。

販売元は株式会社フェイス。所在地は石川県白山市北安田西 2-38。

なお、JANは0674110774610（品番：77461）で、日産自動車の許諾済みとされている。