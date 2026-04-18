「借金してでも買いてえ」日産CEOが予告した「GT-R 復活」にSNS興奮！「楽しみだな！」「どんなデザインに」と期待の声

日産自動車は14日、経営再建の“その先”を描く長期ビジョンを発表。新型『ジュークEV』や次期『スカイライン』が予告され話題となっているが、イヴァン・エスピノーサCEOが次期『GT-R』について言及したことでクルマファンから大きな注目を集めている。SNSでは「ワクワクする」「楽しみだな！」など多くのコメントが寄せられた。

【画像】現時点で「最後のGT-R」R35型の最終モデル

日産自動車はこの日、経営再建計画“Re:Nissan”は「計画通りに進捗している」とした上で、さらにその先を見据えた長期ビジョンを発表。AIを核とした知能化と電動化や、商品ポートフォリオの刷新をおこないモデル毎の役割を明確化、また市場ごとに最適なアプローチをおこなうことなどを発表。

商品計画については従来の「プロダクトからポートフォリオを作る」のではなく「ポートフォリオからプロダクトを作る」方針とし、グローバルでのモデル数を56から45へと絞り込むこと、さらにモデルの役割を4つのカテゴリーに分類し明確化。共通の車両プラットフォーム、パワートレイン、ソフトウェアプラットフォームを基盤としたアーキテクチャー主導の開発へと移行するなどとした。

日産自動車 イヴァン・エスピノーサCEO（4月14日）

この日のステージでは、新型『エクストレイル／ローグ e-POWER』や、新型『ジュークEV』が世界初公開となったほか、日本市場向けに日産らしさを体現し、ブランドの情緒的価値と革新性を担う「ハートビートモデル」として新型『スカイライン』を投入することを発表。往年のスカイラインを思わせるテールランプと筆記体のロゴなど、デザインの一部が公開された。

プレゼンテーションの時点では、この「ハートビートモデル」の紹介の中にスポーツカー『フェアレディZ』やEVの新型『リーフ』が含まれていることが明かされたが、日産を代表する高性能スポーツカーであるGT-Rについては触れられていなかった。その後に国内外メディアに対しおこなわれたラウンドテーブルの席で、スポーツカーの計画について聞かれたエスピノーサCEOが「スポーツカーには投資をする。GT-Rは出す」と語った。

「（GT-Rというブランドを）持続させる義務があると思っている。それまで、新型スカイラインで楽しんでください。とても楽しいクルマになっている」（エスピノーサCEO）

栃木工場で最後にラインオフした日産 GT-R（2025年8月）

日産GT-Rは、1969年に登場した『スカイラインGT-R』を源流に持つ、日産を代表する高性能スポーツカー。スカイラインGT-Rとしては、1999年に登場した5代目まで続き、モータースポーツなどで活躍。各世代ともいまだ国内外で根強いファンを持つ。その後、2007年に登場した6代目は、スカイラインブランドと決別し「Nissan GT-R」として登場。以来2025年まで18年の長きにわたり、改良を続けながら約4万8000台を製造。日本を代表する高性能スポーツカーに成長しながらも、惜しまれつつ生産を終了していた。

明確な登場時期など詳細は語られなかったが、CEO自ら次期GT-Rに言及したことで、SNSでも大きな話題となっている。

日産 GT-R NISMO Special edition（参考画像）

X（旧Twitter）では、「日本が誇るスーパースポーツカーR36 GT-R ワクワクする」「めちゃくちゃ凄く嬉しいです」「楽しみだな！！次期GTR、どんなデザインになるのやら」「これはエスピノーサCEOがカーガイだから、計画できるのでしょう。その前段階が、スカイラインと」などのコメントが寄せられ、次期GT-Rへの期待が膨らんでいる様子がうかがえる。

「嬉しいけど、価格がね… 買えるように頑張ろうと思います」「借金してでも買いてえ、貯金する」「RZ34 と同じく、型番使い回しで、ハイブリッド化だな」「頑張れNISSAN！」など、価格やその車体についての予想も盛り上がっているほか、経営再建中の日産に対する応援の声も高まっている。