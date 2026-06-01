「パジェロ復活」三菱の正式発表に「クロカンの時代来た」「嬉しい限り」などSNSでは歓喜の声

三菱自動車工業は29日、新型クロスカントリーSUVの車名を『パジェロ』に決定し、2026年秋に世界初公開することを発表。さらにサイズの異なるモデルのシリーズ展開も予告された。これに対しSNS上では「嬉しい」「ずっとパジェロの事考えてる」など、ファンからは喜びの声が多く上がった。

【画像】軽自動車もあった、歴代パジェロ

『パジェロ』はクロスカントリー4WD車の走破性に乗用車の快適性を融合させた新コンセプトのRV（現在のSUV）として、1982年に初代モデルを発売。以降、4世代にわたり世界170以上の国と地域で累計325万台以上を販売した、三菱自動車を象徴するクロスカントリーSUV。日本仕様は2019年に生産終了しており、国内では7年ぶりの復活となる。

世界一過酷なダカールラリーに1983年から参戦、7連覇を含む通算12勝を挙げ、クロスカントリーSUVとして比類なき悪路走破性、操縦安定性、信頼耐久性を実証し、世界中のユーザーから高い評価を得てきたほか、国内では90年代のRVブームを牽引し、アウトドアレジャー文化の普及に大きく貢献。『パジェロミニ』や『パジェロジュニア』、『パジェロイオ』など、シリーズ展開もおこなってきた。

三菱 パジェロ ダカールラリー2002年

今秋に世界初公開となる新型『パジェロ』は、高い堅牢性を誇るピックアップトラック『トライトン』のラダーフレームをベースに開発。改良を施した上でキャビンや前後サスペンションなどを専用開発することで、卓越した悪路走破性と、上質かつ快適な乗り心地を実現するという。

現段階ではデザインを含め、詳細な情報は明らかになっていないが、X（旧Twitter）上には、「パジェロ復活は嬉しい限り」「ニュース見てからずっとパジェロの事考えてる」「悪路いけて乗り心地いいのが好き」など、パジェロファンからの喜びの声であふれた。

また、「パジェロミニも出るのか」「ショートも復活しないかな」などラインナップ拡大への期待や、「クロカンの時代来てて嬉しい」「もっと盛り上がって欲しい」などの声も寄せられていた。

三菱 パジェロミニ