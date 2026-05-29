三菱『パジェロ』7年ぶり復活、2026年秋初公開へ「シリーズ展開」も

三菱自動車工業は29日、新型クロスカントリーSUVの車名を『パジェロ』に決定し、2026年秋に世界初公開することを発表した。日本仕様は2019年に生産終了しており、国内では7年ぶりの復活となる。

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『パジェロ』はクロスカントリー4WD車の走破性に乗用車の快適性を融合させた新コンセプトのRV（現在のSUV）として、1982年に初代モデルを発売。以降、4世代にわたり世界170以上の国と地域で累計325万台以上を販売した、三菱自動車を象徴するクロスカントリーSUV。

世界一過酷なダカールラリーに1983年から参戦、7連覇を含む通算12勝を挙げ、クロスカントリーSUVとして比類なき悪路走破性、操縦安定性、信頼耐久性を実証し、世界中のユーザーから高い評価を得てきたほか、国内では90年代のRVブームを牽引し、アウトドアレジャー文化の普及に大きく貢献。『パジェロミニ』や『パジェロジュニア』、『パジェロイオ』など、シリーズ展開もおこなってきた。

今秋に世界初公開となる新型『パジェロ』は、高い堅牢性を誇るピックアップトラック『トライトン』のラダーフレームをベースに開発。改良を施した上でキャビンや前後サスペンションなどを専用開発することで、卓越した悪路走破性と、上質かつ快適な乗り心地を実現するという。

三菱は4月におこなわれたクラシックカーイベント「オートモビルカウンシル2026」で、岸浦恵介社長みずから新型パジェロの登場を匂わせ、ファンの注目を集めていた。三菱は、「三菱自動車の冒険心と挑戦心を象徴する新たなるフラッグシップモデルとして開発を進めている」としている。

また、同日おこなわれた新中長期ビジョン説明会で加藤隆雄CEOは、パジェロをシリーズ展開することについても発表。さらに三菱の強みを最大限活かすため、アセアン商品とオフロード商品に開発リソースを分け、「尖った商品に集中する」とした。