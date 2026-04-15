ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『パジェロ』復活に期待ふくらむ中、三菱が独自コンテンツ「増岡浩と振り返る歴代『パジェロ』」第一弾を公開

三菱パジェロ初代（1982年、オートモビルカウンシル2026）
  • 三菱パジェロ初代（1982年、オートモビルカウンシル2026）
  • プロの道具として圧倒的な悪路走破性を持った『三菱ジープ』
  • 1985年ダカールラリー総合優勝を果たした『パジェロ』
  • 『パジェロ』で国内オフロードレースに参戦していた増岡浩氏
  • 増岡浩氏
  • 1985年ダカールラリー総合優勝を果たした『パジェロ』（1985年、オートモビルカウンシル2026）
  • 三菱パジェロ初代（1982年、オートモビルカウンシル2026）

三菱自動車は4月10日、自動車文化の祭典「オートモビルカウンシル2026」で歴代『パジェロ』を展示し、さらに社長自ら「新型クロスカントリーSUV」を年内に投入することを発表した。この新型がパジェロかどうかについては明言を避けたものの、同社を象徴する車種の復活に期待が寄せられている。

【画像】初代 三菱『パジェロ』

こうした発表に合わせて三菱は、公式サイト内「Mitsubishi Motors Stories」の中で、パジェロの歴史に関する連載コンテンツ「増岡浩と振り返る歴代『パジェロ』」を公開した。世界屈指の過酷なモータースポーツである「ダカールラリー」でパジェロのドライバーをつとめた増岡浩氏が当時のエピソードやパジェロの魅力を語っている。第一弾のテーマは初代パジェロだ。

ダカールラリーで12回の総合優勝。その強さの根底にあったのは、「極限の技術を一部のプロだけのものにしない」という開発思想だったという。

■1982年、富士スピードウェイでの衝撃

増岡浩氏増岡浩氏

増岡氏がパジェロに初めて触れたのは1982年。富士スピードウェイに併設されたオフロードコースで、市販前の初代パジェロを試乗した。

当時、増岡氏が国内オフロードレースで駆っていたのは『三菱ジープJ58』だった。同じコース・同じ条件で乗り比べた結果、『パジェロ』は『三菱ジープ』のタイムを圧倒的な差で上回ったという。

「圧倒的に速かった。でも記憶に残っているのは速さそのものではありませんでした。悪路なのに、思った通りに動く。ハンドルを切れば、きちんと向きを変える。怖さがなかった。扱いやすいという点が、何より強く印象に残っています」と増岡氏は振り返る。

◆「作業用」から「日常の一台」へ

1980年代初頭、四輪駆動車は「作業用またはプロフェッショナルユース向けのヘビーデューティーな車両」という位置づけが一般的だった。悪路での強さは確かだが、高速道路では重さや操縦の煩雑さが課題となっていた。

三菱はパジェロでこの課題に正面から取り組んだ。本格的なラダーフレーム構造による堅牢性を維持しながら、フロントにダブルウィッシュボーン式独立懸架を採用してオンロードでの操縦安定性を確保。サスペンションシートの採用で快適性も向上させた。

エンジンは2.3リットルディーゼルと2.0リットルガソリンを搭載し、排気量4リットル超の大型エンジンが主流だった競合車と比べ、燃費と経済性でも時代の要求に応えた。

◆ダカールラリーが覆した「軟派」評価

1985年ダカールラリー総合優勝を果たした『パジェロ』1985年ダカールラリー総合優勝を果たした『パジェロ』

初代パジェロは登場当初から「本格クロカン」として受け取られていたわけではなく、前後リジッド式の重厚なプロフェッショナル車両と比べ「軟派」とみる向きもあった。その評価を走りで覆す場として、ダカールラリーへの挑戦が始まった。

1983年に無改造クラス優勝、1984年に改造クラス優勝、そして1985年には総合優勝を達成。発売からわずか数年での快挙だった。

「東洋のメーカーがダカールラリーで勝つ。それは大きなインパクトだったと思います。でも私たちの感覚では、"やっと証明できた"という気持ちのほうが強かった」と増岡氏は語る。

「パジェロに乗れば勝てる」という評価が広まり、プライベートチームの参戦も急増。1980年代後半のダカールラリーには約300台が参戦し、そのうち三菱車はプライベートを含め約50台を占めるまでになった。

そして、ラリーでの実績はモータースポーツの世界にとどまらなかった。スキーやキャンプが週末の一般的な選択肢となる中、雪道や未舗装路を気軽に走れる一台として、パジェロは家族連れや女性ユーザーにも広がっていった---。

三菱パジェロ初代（1982年、オートモビルカウンシル2026）三菱パジェロ初代（1982年、オートモビルカウンシル2026）

「Mitsubishi Motors Stories」では同連載意外にも、関連コンテンツとして増岡氏が解説する最新の四輪制御技術や、ラリーでの裏話などのほか、三菱車の開発陣が語る特別なコンテンツが多数公開されている。

■増岡浩と振り返る歴代『パジェロ』　“走れる四駆”から“操れる四駆”へ　Part1 初代『パジェロ』
https://www.mitsubishi-motors.com/jp/newsroom/stories/pajero_history1/index.html

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

三菱 パジェロ

三菱自動車

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES