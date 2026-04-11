ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「パジェロ復活？」三菱の“公式匂わせ”でSNS興奮！「パジェロ！ パジェロ！」コール巻き起こる

「新型クロスカントリーSUV」を予告する岸浦新社長の背景には新しい「パジェロの顔」」を匂わせるパネルが
  • 「新型クロスカントリーSUV」を予告する岸浦新社長の背景には新しい「パジェロの顔」」を匂わせるパネルが
  • 1985年ダカールラリー総合優勝車と岸浦新社長（オートモビルカウンシル2026）
  • 新しい“パジェロ顔”？（オートモビルカウンシル2026）
  • 初代パジェロ（1982年。オートモビルカウンシル2026）
  • 2代目パジェロ（1991年。オートモビルカウンシル2026）
  • 初代パジェロ（1982年。オートモビルカウンシル2026）
  • 2代目パジェロ（1991年。オートモビルカウンシル2026）
  • ダカールラリー総合優勝車（1985年。オートモビルカウンシル2026）

三菱自動車は、10日に開幕した自動車文化の祭典「オートモビルカウンシル2026」に出展。歴代『パジェロ』シリーズを展示した上で、岸浦恵介新社長が「新型クロスカントリーSUVを2026年内に投入」すると発表。これにSNSは反応し、「いよいよパジェロ発表？」「パジェロですな！」「匂わせが凄い」などパジェロ復活への期待が高まっている。

【画像】「新型パジェロ」を匂わせた三菱ブースの展示風景

オートモビルカウンシル2026では、「ブランドレガシーから見る過去～未来の三菱自動車らしさ」を出展テーマに、クロスカントリー4WDの走破性と乗用車並みの快適性を両立した、1980年代当時としては画期的な商品『パジェロ』の初代モデルと2代目モデルを展示。さらに、パジェロの礎となった『J11デリバリ・ワゴン』、パジェロのコンセプトカー『パジェロI』、そして初代パジェロのダカールラリー優勝車の計5台をブースに並べた。

会場でプレスカンファレンスをおこなった岸浦社長は、パジェロの車名は明言しなかったが、「新型クロスカントリーSUV、これは年内に投入する予定だ」と語った。準備は順調に進んでいるという。それがパジェロになるかどうか、という記者からの質問には「今日はその辺は控えたいなと思います」と濁したものの、明確に否定はしなかった。また、三菱ブースの壁には、ヘッドライトのような図形が黒地に白く描かれており、これが新しい“パジェロ顔”になるとみられる。

新しい“パジェロ顔”？（オートモビルカウンシル2026）新しい“パジェロ顔”？（オートモビルカウンシル2026）

岸浦社長にとってパジェロは憧れの存在だという。「入社した1993年当時は2代目パジェロが大ヒットしており、キャンプ場やスキー場で多くのパジェロを目にしました。スキーに行った時に先輩のパジェロに乗せてもらうと、パジェロはやはり別格で、雪深いところでも頼もしく自信を持って運転できる。仕事で世界中を飛び回ってきましたが、南米など道の悪いところで感じたのは、乗り心地がとてもよく、疲れない」。次にパジェロが復活することがあれば「その時には」と話していた。

パジェロ復活については、長年噂されてきた。2025年にアジアで発表された7人乗りSUV『デスティネーター』がパジェロとして販売されるのでは、といったスクープ情報も飛び交い、ファンの期待は高まっていた。そうした中、今回公式に「新型クロスカントリーSUVを2026年内に投入」することが発表されたため、パジェロ熱は最高潮に加熱している。

X（旧Twitter）では、「いよいよパジェロ発表？」「三菱がパジェロに染まってきてるな？」「匂わせが凄い」「パジェロですな！ついでにパジェロミニの復活もオナシャス！」「パジェロ！ パジェロ！」「お！ パジェロ！？ それか…スポーツ？？」など、さまざまなコメントが飛び交い話題となっている。

初代パジェロ（1982年。オートモビルカウンシル2026）初代パジェロ（1982年。オートモビルカウンシル2026）
《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

三菱 パジェロ

三菱自動車

SUV・クロスオーバー

オートモビルカウンシル

オートモビルカウンシル2026

注目の記事

口コミ記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES