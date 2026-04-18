ポルシェ『911ターボS』新型が日本上陸…土曜ニュースランキング

4月10～16日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位はポルシェ『911ターボS』新型の日本公開のニュース。この後、SNSでも盛り上がりました。

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2位は三菱『パジェロ』次期型のスクープ記事です。直後に、オートモビルカウンシル2026において、社長が新型クロスカントリーSUVについてコメントしています。3位、4位には日産自動車の、やはり近未来の新型車情報がランクインしています。

1位）ポルシェ『911ターボS』新型が日本初公開、史上最強の711psツインターボハイブリッド搭載、3635万円から

https://response.jp/article/2026/04/10/409921.html

ポルシェジャパンは10日に開幕した自動車文化の祭典「オートモビルカウンシル2026」で、ツインターボハイブリッドを搭載した新型ポルシェ『911ターボS』を日本初公開した。2025年9月8日より予約受注を開始していたモデルで、今回公開された車両が上陸第一号車となる。

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https://response.jp/article/2026/04/13/409977.html

三菱 パジェロ 次期型のプロトタイプ

2位）ついに今夏発売!? 三菱『パジェロ』次期型、その全貌が見えてきた

https://response.jp/article/2026/04/10/409879.html

先日、目下開発中の三菱『パジェロ』次期型のスクープフォトを入手、外観をより詳細に把握できるようになった。それまでの予想CGではフロントマスクに焦点をあて、リアセクションは予想の範囲で描かれていたが、ついにリアビューの最終デザインが見えてきた。

関連）パジェロか？ 三菱自動車「新型クロスカントリーSUVを2026年内に投入」岸浦新社長…オートモビルカウンシル2026

https://response.jp/article/2026/04/10/409900.html

パジェロ I（1973年。オートモビルカウンシル2026）

3位）日産CEO「GT-Rは出す」復活を明言、発表までは「スカイラインで楽しんで」

https://response.jp/article/2026/04/15/410090.html

日産自動車は、2025年8月に生産を終了した高性能スポーツカー『GT-R』を復活させる計画であることを明らかにした。14日に開催された長期ビジョン発表会で、イヴァン・エスピノーサCEOが記者からの質問に答え「GT-Rは出す」と明言した。時期については未定。

日産 GT-R 歴代モデル（参考画像）

4位）日産、新型『エクストレイルe-POWER』と『ジュークEV』初公開...『スカイライン』次期型も予告

https://response.jp/article/2026/04/14/410066.html

日産自動車は4月14日、「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」という長期ビジョンを発表した。あわせて、新型『エクストレイルe-POWER』と『ジュークEV』を初公開した。

5位）「一気にかっこよくなった!」トヨタ『ノア』&『ヴォクシー』マイチェンがSNSで話題に、“ガソリン車廃止”や“価格”に注目

https://response.jp/article/2026/04/12/409954.html

トヨタは、ミニバンの『ノア』と『ヴォクシー』を一部改良し、5月6日に発売すると発表した。ハイブリッド車に統一することも発表され、注目を集めている。人気車種とあって、SNSでは発表直後から契約したという報告が上がるなど、賑わいを見せている。