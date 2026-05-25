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3種類のポルシェ911、米「ロード・アトランタ」に挑戦…『GT2 RS マンタイキット』が量産車新記録

・ポルシェの3車種の911が米国ロード・アトランタで周回タイムを更新した

・911 GT2 RSは量産車ラップ記録を1:22.649で更新した

・911 GT3 RSと新型911 GT3もそれぞれ1:23.932、1:24.639を記録した

3台のポルシェ911マンタイキット装着車
  • 3台のポルシェ911マンタイキット装着車
  • ポルシェ 911 GT2 RS マンタイキット
  • ポルシェ 911 GT2 RS マンタイキット
  • ポルシェ 911 GT2 RS マンタイキット
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  • 3台のポルシェ911マンタイキット装着車
  • 3台のポルシェ911マンタイキット装着車
  • 3台のポルシェ911マンタイキット装着車

ポルシェは、ブランドアンバサダーで元ファクトリードライバーのヨルク・ベルクマイスターが、米国の有名サーキット「ミシュラン・レースウェイ・ロード・アトランタ」で3種類の『911』を走らせ、好タイムを記録したと発表した。

【画像】3台のポルシェ911マンタイキット装着車

今回の計測では、いずれも「マンタイキット」を装着し、ポルシェが承認したミシュラン「パイロット・スポーツ・カップ2 R N0」タイヤを使用した。

ポルシェ 911 GT2 RS マンタイキットポルシェ 911 GT2 RS マンタイキット

まず、991.2世代の「911 GT2 RS マンタイキット」は1分22秒649で周回し、量産車のラップ記録を更新した。従来記録を0.2秒上回っていたという。

次に、992.1世代の「911 GT3 RS マンタイキット」は1分23秒932で走り、同サーキットで最速の自然吸気量産車になった。

さらに、992.2世代の新型「911 GT3 マンタイキット」は1分24秒639を記録した。前世代の911 GT3が1分26秒46だったのに対し、1.8秒短縮したとしている。

3台のポルシェ911マンタイキット装着車3台のポルシェ911マンタイキット装着車

ベルクマイスターは、「ツインターボの水平対向6気筒の出力特性が今も刺激的」と述べた。加えて、「サスペンションの改良とダウンフォースの増加により、コーナーで速度を維持し、早めに加速できた」と説明した。

また、992.1世代の911 GT3 RSについては、「最大1000kgのダウンフォースを生かした走りが優位につながった」としている。

《森脇稔》

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