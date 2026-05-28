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「いよいよ復活か」「めっちゃ気になる」名車シトロエン『2CV』、新型予告にSNSでは期待の声

往年のシトロエン2CV
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  • シトロエン2CV
  • シトロエンが2CVの復活を予告
  • シトロエン 2CV SA GB（1953年）
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  • シトロエン 2CV SA GB（1953年）
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シトロエンは、伝説的モデル『2CV』の精神を受け継ぐ新型モデルの開発を正式に発表した。2026年10月に開催されるパリモーターショー2026で、このプロジェクトの詳細が明らかにされる予定だ。

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SNSでは、「シトロエン2CV復活だと めっちゃ気になる」「いよいよ2CV復活か」など、話題になっている。

この新型モデルは、ステランティスの戦略計画「ファストレーン」の一環として、シトロエンの製品ラインナップに加えられることが正式に確認された。

オリジナルの2CVは、シンプルさ・独創性・快適さを中心とした考え方で、誰もが使えるモビリティを実現し、人々の日常生活を変えた存在だ。シトロエンは、より手頃で意味のあるモビリティが再び求められる現代において、その哲学を新しい世代向けに再解釈する。

新型モデルが体現する価値観は、オリジナルへのノスタルジーではなく、その精神にインスパイアされたものだ。手頃な価格・軽量設計・実用性・多用途性、そして他にはない独自のキャラクターが、2CVを定義してきた本質的な価値として引き継がれる。

シトロエンのDNAに忠実に、「明日のアイコン」を生み出すことが目標だ。真のイノベーションとは機能を増やすことではなく、本当に重要なことに集中して生活をより良くすることだと同社は強調する。

新型モデルは現代の電動モビリティの課題や新たな都市規制に対応するよう設計されており、個性や魅力を損なうことなく、より自由な移動を提供する手頃な小型電気自動車の新カテゴリー確立に貢献するという。

シトロエンが2CVの復活を予告シトロエンが2CVの復活を予告

X（旧Twitter）では、「シトロエン2CV復活だと めっちゃ気になる」「EVでんのかよ」「いよいよ2CV復活か」「すごく気になります」など、期待の声が集まっている。

また、「このボディのままEV化するなら良い」「でっかくなるんだろうなあ」「2CVはシンプルで軽いのが良いので、元で完成されすぎている」など、様々な意見が寄せられている。

《レスポンス編集部》

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